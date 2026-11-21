Κάρλικ Τζόουνς για τις φήμες που τον συνδέουν με τον Ολυμπιακό: «Έπαιζα GTA, δεν έδωσα καμία σημασία»
Ο Κάρλικ Τζόουνς βάζει «φρένο» στα σενάρια πιθανής μεταγραφής του.
Το όνομα του Κάρλικ Τζόουνς συνδέθηκε έντονα τα τλευταία 24ωρα με τον Ολυμπιακό, σε μια περίοδο που οι πρωταθλητές Ευρώπης είναι στην αγορά για την ενίσχυση της περιφέρειάς τους.
Ωστόσο, ο παίκτης της Παρτίζαν φρόντισε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους μετά τον αγώνα κόντρα στην Μπεσίκτας για τη EuroLeague. Όταν ο Αμερικανός ρωτήθηκε για τις φήμες που κυκλοφορούν η απαντησή του ήταν: «Έπαιζα GTA, δεν έδωσα καμία σημασία».
Από την άλλη το ίδιο είχε κάνει και από την πλευρά του ο πρόεδρος της ομάδας, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα αποχώρησης του παίκτη και μάλιστα αναφέρει σε ανάρτηση του στο Χ ότι πρόκειται για τον καλύτερο αθλητή της Παρτίζαν και ο σύλλογος περιμένει πολλά από αυτόν.
Στη συνέχεια υπενθυμίζει ότι ο Τζόουνς έχει εγγυημένο συμβόλαιο χωρίς ρήτρα αποδέσμευσης και κάπως έτσι τα σενάρια για ενδεχόμενη μεταγραφή καταρρέουν.