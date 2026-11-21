Το όνομα του Κάρλικ Τζόουνς συνδέθηκε έντονα τα τλευταία 24ωρα με τον Ολυμπιακό, σε μια περίοδο που οι πρωταθλητές Ευρώπης είναι στην αγορά για την ενίσχυση της περιφέρειάς τους.

Ωστόσο, ο παίκτης της Παρτίζαν φρόντισε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους μετά τον αγώνα κόντρα στην Μπεσίκτας για τη EuroLeague. Όταν ο Αμερικανός ρωτήθηκε για τις φήμες που κυκλοφορούν η απαντησή του ήταν: «Έπαιζα GTA, δεν έδωσα καμία σημασία».

Από την άλλη το ίδιο είχε κάνει και από την πλευρά του ο πρόεδρος της ομάδας, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα αποχώρησης του παίκτη και μάλιστα αναφέρει σε ανάρτηση του στο Χ ότι πρόκειται για τον καλύτερο αθλητή της Παρτίζαν και ο σύλλογος περιμένει πολλά από αυτόν.

Carlik Jones ima garantovan ugovor sa Partizanom za ovu i narednu sezonu, bez izlazne klauzule. On je naš najbolji igrač i računamo na njega u ostvarivanju sportskih ciljeva ove sezone. Klub nije zainteresovan za njegovu prodaju. — Ostoja Mijailovic (@Ostoja1945) November 19, 2026

Στη συνέχεια υπενθυμίζει ότι ο Τζόουνς έχει εγγυημένο συμβόλαιο χωρίς ρήτρα αποδέσμευσης και κάπως έτσι τα σενάρια για ενδεχόμενη μεταγραφή καταρρέουν.