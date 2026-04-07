Κάρλος Τέβεζ: Η έπαυλη του πρώην παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που θα ζήλευε και ο Ρονάλντο

Ο πρώην επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Κάρλος Τέβεζ παρουσίασε την χλιδάτη έπαυλή του στους άλλοτε συμπαίκτες του, Πατρίς Εβρά και Πάρκ Τζι Σούνγκ, γυρίζοντας ένα βίντεο για το κανάλι Shoot for Love στο YouTube.

Ο Αργεντίνος παλαίμαχος είχε μια μεγάλη καριέρα στην Αγγλία, που αγωνίστηκε σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ Σίτι και Γουέστ Χαμ σταμάτησε το ποδόσφαιρο το 2021. Πλέον εργάζεται ως προπονητής στην πατρίδα του στην Τάγιερες, όμως φαίνεται πως έχει εξασφαλιστεί οικονομικά από την καριέρα του, καθώς στο βίντεο του Shoot for Love, τον επισκέπτονται οι Εβρά και Πάρκ ώστε να τους ξεναγήσει στην υπερπολυτελή βίλα του και οι ίδιοι μένουν με το στόμα ανοιχτό.

Στην αρχή οι δυο πρώην ποδοσφαιριστές των «κόκκινων διαβόλων» δεν μπορούσαν να βρούν την είσοδο λόγω των ψηλών φραχτών που υπήρχαν, έτσι ο Τέβεζ είπε σε έναν φίλο του να βγει για να τος βοηθήσει. Όταν συναντήθηκαν οι τρεις παλιόφιλοι αγκαλιάστηκαν γεμάτοι χαρά και προχώρησαν, περνώντας από τον χώρο υποδοχής με καναπέδες, για να καταλήξουν κάτω σε ένα... καζίνο. Κατά την διάρκεια της ξενάγησης, διέσχισαν και μια μεγάλη σήραγγα, όπως αυτές που βλέπουμε στα γήπεδα, με τις καλύτερες στιγμές του Αργεντίνου πρώην επιθετικού με τις ομάδες που αγωνίστηκε στην Premier League. Εκεί ο γνωστός καλαμπουρτζής Πατρίς Εβρά, δεν άντεξε και αφού κάλυψε την εικόνα του με την φανέλα των «πολιτών», τον κορόιδεψε για το γεγονός ότι πήγε από την Γιουνάιτεντ στην Σίτι λέγοντας: «Γιατί φοράς αυτή την γαμ@@ φανέλα της Σίτι», με τους τρεις φίλους να ξεσπάν σε γέλια.

🤯🔥 LOCURA: ASÍ ES POR DENTRO LA MANSIÓN DE CARLOS TEVEZ — PaseClave (@paseclave__) March 15, 2026

Στην συνέχεια κατευθύνθηκαν στον κήπο, που ήταν άκρως εντυπωσιακός. Υπήρχε ένα μπαρ με προσωπικό και ένα φουσκωτό κάστρο, ωστόσο το κύριο αξιοθέατο ήταν η εντυπωσιακή πισίνα η οποία ήταν σαν θέρετρο με ξαπλώστρες, βράχους και φοίνικες γύρω της. Ήταν το τέλειο μέρος για να καθίσουν να συζητήσουν και ενώ ήπιαν ένα ποτό, αντάλλαξαν μερικά δώρα και χαλάρωσαν, επέστρεψαν στην ρεσεψιόν ώστε να ολοκληρώσουν το βίντεο.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Κάρλος Τέβεζ αγωνίστηκε 99 φορές για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως δανεικός μεταξύ 2007 και 2009 και δεν όταν δεν τα βρήκαν στο συμβόλαιο ώστε να μείνει μόνιμα, έφυγε για τους Πολίτες. Επίσης ο παλαίμαχος επιθετικός έπαιξε 110 παιχνίδια μαζί με τον Έβρα και 37 με τον Παρκ, με τους οποίους κατέκτησε ένα Champions League, δυο Premier League, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων, ένα FA Community Shield και ένα League Cup.