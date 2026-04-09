Karol G: Η Κολομβιανή με τις εκρηκτικές καμπύλες ποζάρει στο Playboy και γίνεται headliner στο Coachella

Η Κολομβιανή super star Karol G πετάει τα ρούχα της και φωτογραφίζεται γυμνή αλλά και με σέξι εσώρουχα για το τελευταίο τεύχος του περιοδικού Playboy. «Λατρεύω τις γυναίκες που δείχνουν τη δύναμή τους μέσα από τα σώματά τους» δηλώνει μεταξύ άλλων και αναφέρει ότι όσο πιο επιτυχημένη γίνεται τόσο πιο παρεξηγημένη είναι.

Η 35χρονη τραγουδίστρια πρόκειται να είναι headliner του Coachella - μαζί με την Σαμπρίνα Κάρπεντερ και τον Τζάστιν Μπίμπερ - που θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 19 Απριλίου και μάλιστα θα γίνει η πρώτη Λατίνα καλλιτέχνιδα headliner του θρυλικού μουσικού φεστιβάλ.

«Όταν δέχτηκα το τηλεφώνημα, ένιωσα σαν να έπεσε ένα τεράστιο βάρος πάνω μου. Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν - στα ισπανικά - ότι θα ήμουν η πρώτη Λατίνα που θα έκλεινε το φεστιβάλ. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα.»

«Πρέπει να εκπροσωπήσω την κοινότητα και να μιλήσω για τον λαό μου και για τις γυναίκες. Είναι μια καλή ευκαιρία να έρθω σε επαφή με περισσότερους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και νομίζω ότι είναι η δική μου ευκαιρία να τους κάνω να ασχοληθούν με τον τόπο από τον οποίο προέρχομαι» συμπλήρωσε.

Όσο για το πώς πήρε την απόφαση να φωτογραφηθεί για το Playboy; «Γιατί μεγάλωσα εμπνευσμένη από το πόσο όμορφες φαίνονταν οι γυναίκες στο περιοδικό και τώρα έχω την ευκαιρία να γίνω αυτή η όμορφη και σεξι γυναίκα. Γιατί όχι;» αναρωτήθηκε.