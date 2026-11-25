Πρόστιμα συνολικού ύψους σχεδόν 600 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία σε τρεις από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως ομίλους παραγωγής αρωμάτων, έπειτα από έρευνες που κατέληξαν στη διαπίστωση παράνομων πρακτικών συνεννόησης. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται οι ελβετικές Firmenich και Givaudan, καθώς και η αμερικανική International Flavors and Fragrances (IFF).

We have fined Firmenich, Givaudan and IFF €471.9 million for participating in an international fragrance cartel.



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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρόστιμα 471,9 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η βρετανική Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) επέβαλε επιπλέον κυρώσεις 85 εκατομμυρίων στερλινών, που αντιστοιχούν σε περίπου 101 εκατομμύρια ευρώ. Οι δύο αρχές πραγματοποίησαν τις έρευνές τους σε στενή συνεργασία.

Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, οι τρεις εταιρείες αντάλλασσαν εμπορικά ευαίσθητα δεδομένα και συντόνιζαν ορισμένες αποφάσεις σχετικά με τις τιμές, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με τη βρετανική Unilever. Οι πρακτικές αυτές εκτιμάται ότι μπορούσαν να επηρεάσουν το κόστος που επωμίζονταν οι πελάτες τους και, κατ’ επέκταση, οι καταναλωτές.

Τα πρόστιμα σε Givaudan, Firmenich και IFF

Η παράνομη συνεννόηση, σύμφωνα με τις αρχές, διήρκεσε από τον Μάρτιο του 2019 έως τον Μάρτιο του 2023, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις των εμπλεκόμενων εταιρειών.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το υψηλότερο πρόστιμο επιβλήθηκε στην Givaudan και ανήλθε σε περίπου 252,4 εκατομμύρια ευρώ. Ακολούθησαν η Firmenich με 137,7 εκατομμύρια ευρώ και η IFF με 81,9 εκατομμύρια ευρώ.

Στη Βρετανία, οι κυρώσεις διαμορφώθηκαν ως εξής:

Givaudan: 40 εκατομμύρια στερλίνες (περίπου 48 εκατ. ευρώ).

IFF: 24,6 εκατομμύρια στερλίνες (περίπου 29 εκατ. ευρώ).

Firmenich: 20,6 εκατομμύρια στερλίνες (περίπου 25 εκατ. ευρώ).

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδια για θέματα Ανταγωνισμού, Τερέζα Ριμπέρα, ανέφερε ότι οι τρεις όμιλοι αντάλλασσαν επί χρόνια στοιχεία για τις τιμές, τα κόστη και άλλα ευαίσθητα εμπορικά δεδομένα. Όπως επισήμανε, οι πρακτικές αυτές έβλαψαν τους πελάτες τους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες πρώτες ύλες για την παραγωγή καθημερινών προϊόντων, όπως καλλυντικά, απορρυπαντικά και καθαριστικά.

Η ίδια εκτίμησε ότι καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρώπη ενδέχεται να πλήρωσαν ακριβότερα τις αγορές τους, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη απαράδεκτη. Η Επιτροπή διευκρίνισε, πάντως, ότι τα πρόστιμα μειώθηκαν, καθώς οι εταιρείες αναγνώρισαν τα λάθη τους και συνεργάστηκαν με τις αρχές κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Από την πλευρά της, η εκτελεστική διευθύντρια της CMA για την καταπολέμηση των αντιανταγωνιστικών πρακτικών, Τζουλιέτ Ένσερ, υπογράμμισε ότι επρόκειτο για μεγάλους διεθνείς προμηθευτές που αντάλλασσαν πληροφορίες οι οποίες έπρεπε να παραμείνουν εμπιστευτικές. Πρόσθεσε ότι οι κυρώσεις πρέπει να λειτουργήσουν ως σαφής προειδοποίηση.

A logo is pictured in front of flavour and fragrance maker Firmenich production site in Les Plaines, Switzerland, May 31, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Οι αντιδράσεις των εταιρειών και οι αλλαγές στη διοίκηση

Ο γενικός διευθυντής της Givaudan, Κρίστιαν Στάμκετερ, δήλωσε σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου ότι τόσο οι έρευνες των αρχών όσο και η εσωτερική διερεύνηση της εταιρείας εντόπισαν δύο πρόσωπα που είχαν ανταλλάξει εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες.

Χαρακτήρισε τη συμπεριφορά τους απαράδεκτη, σημειώνοντας ότι παραβίασε τόσο τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού όσο και τον κώδικα δεοντολογίας του ομίλου. Ο ίδιος βρίσκεται στο τιμόνι της Givaudan από τις αρχές Μαρτίου και ανέφερε ότι έκτοτε έχουν ενισχυθεί οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου.

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο Μαουρίτσιο Βόλπι, επικεφαλής των δραστηριοτήτων αρωματοποιίας, αποφάσισε να αποχωρήσει από τη θέση του. Τη διαδοχή του θα αναλάβει από την 1η Ιανουαρίου ο Φέλιξ Μάιρ-Χάρτινγκ, ο οποίος μέχρι σήμερα είναι υπεύθυνος για τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης του ομίλου.

Ο ολλανδο-ελβετικός όμιλος DSM-Firmenich από την πλευρά του διευκρίνισε ότι τα επίμαχα περιστατικά συνέβησαν πριν από τη συγχώνευση της DSM με τη Firmenich, το 2023. Υποστήριξε επίσης ότι η εμπλοκή του περιοριζόταν στην ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούσαν έναν μόνο πελάτη στον τομέα των αρωμάτων, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξε συμφωνία για καθορισμό τιμών.

Η Unilever απέφυγε να σχολιάσει τις νομικές και ρυθμιστικές διαδικασίες, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αναμένει από όλους τους προμηθευτές και εμπορικούς συνεργάτες της να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων ανταγωνισμού.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού της Βρετανίας και της Ελβετίας, καθώς και με την αμερικανική δικαιοσύνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ