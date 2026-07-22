Καρτερός: Προσπάθησαν να βάλουν φωτιά σε ξερά χόρτα αλλά η καταγγελία τους «φρέναρε»

Mετά από καταγγελία πολίτη στην περιοχή του Καρτερού, στο Ηράκλειο της Κρήτης, η επέμβαση του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) ήταν άμεση και με τη σημαντική συνδρομή της ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο του Αυτοφώρου προσήχθησαν τρεις ανήλικοι κι ένας ενήλικας - και οι τέσσερις Ρομά- για απόπειρα εμπρησμού.

Διαβάστε για τη νέα απόπειρα εμπρησμού στο Ηράκλειο.