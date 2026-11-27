Ένα νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική του πορεία άνοιξε ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος επέστρεψε δισκογραφικά με τον νέο προσωπικό του δίσκο 14 τραγουδιών, «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια». Τα ρεμπέτικα του Νίκου βγαίνουν ένα – ένα στην κυκλοφορία και θα έλεγε κανείς πως οι αναφορές στην Άννα Βίσση, χωρίς βέβαια να αναφέρει το όνομα της, είναι σαφείς.

Το νέο του τραγούδι με τίτλο «Φαίδων», που δημοσιεύτηκε χθες 26/11 μέσα από το Youtube με ρεμπέτικο λαϊκό στίχο έχει αρχίσει ήδη να γίνεται viral και αυτό λόγο του στίχου του αλλά και του τρόπου ερμηνείας του από τον μουσικοσυνθέτη.

«Αν(ν)ατριχιαστικό, αν(ν)ατριχιαστικό να σου τραβούν το καύκαλο με τον εμβρυουλκό. Ανατριχιαστικό, ανατριχιαστικό να σε ξυπνάνε μες τον κόσμο αυτό με το στανιό. Τι να πω, τι να σου πω….» τραγουδάει ο Νίκος Καρβέλας στην πρώτη του προσωπική δισκογραφική δουλειά μετά την οικονομική διαμάχη με την Άννα Βίσση και όσα δεν μπόρεσε να τις πει, μάλλον θα της τα τραγουδήσει.