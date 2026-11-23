Ένα νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική του πορεία ανοίγει ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος ετοιμάζεται να επιστρέψει δισκογραφικά με έναν προσωπικό δίσκο 14 τραγουδιών, επιλέγοντας αυτή τη φορά να κινηθεί σε εντελώς διαφορετικά μουσικά μονοπάτια. Στίχοι, μουσική και ερμηνεία όλα δια χειρός Νίκου Καρβέλα για την «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια».

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης αφήνει για λίγο πίσω του τον ήχο που τον καθιέρωσε και στρέφεται σε ένα καθαρά λαϊκό και ρεμπέτικο ύφος, αποκαλύπτοντας μια διαφορετική πλευρά της δημιουργικής του ταυτότητας. Ο νέος του δίσκος έχει τον τίτλο «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια», μια επιλογή που μόνο τυχαία δεν φαίνεται να είναι.

Η επιλογή και ο τίτλος του νέου του άλπουμ έχει έντονο συμβολικό και προσωπικό χαρακτήρα, καθώς παραπέμπει στις ρίζες και τις μνήμες του δημιουργού. Τα Ταμπούρια του Πειραιά είναι η περιοχή όπου γεννήθηκε, ενώ ο αριθμός 74 συνδέεται με την ηλικία του. Με αυτόν τον τρόπο, ο Καρβέλας μοιάζει να κάνει μια μουσική επιστροφή στις καταβολές του, ανατρέχοντας σε εικόνες, βιώματα και ήχους που ενδεχομένως τον σημάδεψαν.

Το πρώτο δείγμα αυτού του νέου εγχειρήματός του έχει ήδη δοθεί στην δημοσιότητα μέσα από το τραγούδι «Καλημέρα», το οποίο κυκλοφόρησε στις 10 Νοεμβρίου και κινείται σε σύγχρονους ρεμπέτικους ρυθμούς, με έντονα λαϊκά στοιχεία, με ολόκληρο τον δίσκο να αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 26 Νοεμβρίου.

Η νέα αυτή δισκογραφική κίνηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστεί κανείς τη χρονική συγκυρία. Έρχεται μετά τη μεγάλη ρήξη με την Άννα Βίσση, με αφορμή την συναυλία στο ΟΑΚΑ. Η οικονομική διαφωνία που ήρθε στο προσκήνιο, φαίνεται πως αποτέλεσε σημείο καμπής στη σχέση των δύο καλλιτεχνών, επισκιάζοντας την μακρά κοινή διαδρομή τους οδηγώντας τον καθένα ξεχωριστά να χαράξει τον δικό του δρόμο.

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