Καρύδη: «Δεν με θέλανε καθόλου να παίξω στο «Παρά Πέντε» - Ο ρόλος είχε γραφτεί για την Δανδουλάκη»

Η Σμαράγδα Καρύδη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «The 2night show» και μίλησε μεταξύ άλλων για τον πατέρα της, Ντίνο Καρύδη. «Αυτό που μένει από τον άνθρωπο είναι η ψυχή του και το κοινό το αντιλαμβάνεται μέσα στα χρόνια. Νομίζω ότι όλοι τον θυμούνται ως έναν καλό άνθρωπο. Ήταν πολύ χαζομπαμπάς. Ασχολούνταν με εμένα παραπάνω από όσο θα ήθελα στον δημόσιο λόγο. Δεν ξέρω κατά πόσο με βοήθησε να γίνω ηθοποιός, σε πολλά πράγματα με δυσκόλεψαν οι γονείς μου, γιατί δεν είχα άγνοια κινδύνου, είχα πάρα πολλές άμυνες στην αρχή. Θα ήταν καλύτερο να έχω άγνοια κινδύνου».

Και συνέχισε: «Το ταλέντο του μπαμπά μου ήταν παραπάνω από την αναγνώριση που έλαβε. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν είχε τον χαρακτήρα να διεκδικήσει περισσότερα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάει μακριά με μικρότερο ταλέντο κι άλλοι που δεν πήγαν μακριά ενώ ήταν τεράστια ταλέντα γιατί δεν ήταν καλοί μάνατζερ».

Η Σμαράγδα Καρύδη μίλησε και για το πώς πήρε τον ρόλο στο «Παρά Πέντε» και εξήγησε ότι την πρότεινε ο Αντώνης Αγγελόπουλος. «Στην αρχή δεν με θέλανε καθόλου να παίξω στο «Παρά Πέντε» και ο ρόλος αρχικά είχε γραφτεί για την Κάτια Δανδουλάκη που ευτυχώς είχε κλείσει να παίξει στην «Βέρα στο Δεξί και δεν μπορούσε να το κάνει. Οπότε έπρεπε να βρουν ποιος θα το κάνει. Και ο μόνος άνθρωπος που δεν θέλανε... (σ.σ ήμουν εγώ). Όλα αυτά τα ξεκίνησε και ο Μιχάλης Μαρίνος, που ήταν δάκτυλος, γιατί θα έπαιζε μαζί μου και νόμιζε ότι θα είμαι πολύ σοβαρή, θα είμαι συνέχεια με ένα βιβλίο στο γύρισμα και δεν θα μιλάω σε άνθρωπο. Οπότε σκέφτηκε ότι θα περνούσε δύσκολα μαζί μου. Πολύ γρήγορα όμως κατάλαβε ότι δεν έπαιζε το σενάριο αυτό και γίναμε πολύ φίλοι».