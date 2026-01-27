Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: «Από μικρό παιδί ήμουν κατά του γάμου και έδινα μεγάλη σημασία στον έρωτα»

Για την προσωπική και επαγγελματική της διαδρομή μίλησε η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και εξήγησε ότι από μικρή ήταν κατά του γάμου και των συμβιβασμών.

«Από μικρή έκανα ό,τι ήθελα. Κάποιοι άνθρωποι είναι γκέι και δεν κάνουν αυτό το coming out, ζουν μέσα σε μία ντουλάπα. Αυτό τι αποτέλεσμα έχει; Μία είναι η ζωή μας. Μία και ανεπανάληπτη. Ερχόμαστε να ζήσουμε αυτό το δώρο και ας είμαστε καλά. Ας είμαστε καλά με τον εαυτό μας. Όταν είμαστε εμείς καλά με τον εαυτό μας, είναι καλύτερη και η κοινωνία μας. Δεν θα υπάρχουν όλα αυτά τα συμπλέγματα. Δεν θα υπάρχει όλη αυτή η δυστυχία.

Από μικρό παιδί ήμουν κατά του γάμου, δεν ήθελα να παντρευτώ. Έδινα πολύ μεγάλη σημασία στον έρωτα, ήταν για μένα κινητήρια δύναμη και πηγή χαράς και έμπνευσης» είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή Στούντιο 4.

Για τις επιλογές που έκανε στην προσωπική της ζωή ανέφερε: «Θα άλλαζα κάποιες ερωτικές μου επιλογές σίγουρα. Δεν θα βιαζόμουν τόσο πολύ να υπακούσω στην παρόρμησή μου στο να ενθουσιαστώ με έναν άνθρωπο. Θα ήθελα να είχα την ψυχραιμία να έδινα περισσότερο χρόνο στα πράγματα, να ανακαλύπτω τον άλλον ως άνθρωπο και να ενδίδω στην ερωτική επιθυμία».

Και συμπλήρωσε: «Είμαι πολύ χορτάτη από ρόλους, είχα αυτή την ευλογία. Θα ήθελα να έχω κάνει πολύ περισσότερο σινεμά ή τηλεόραση, αλλά είμαστε στην Ελλάδα και εγώ έχω πολύ υψηλά στάνταρτς και λέω πολλά όχι, σε καθημερινές σειρές κλπ. Ήμουν πολύ επιλεκτική. Αν μετρήσει κανείς τον αριθμό των σειρών που έχω κάνει, είναι πολύ λίγες σε σχέση με αυτές που θα ήθελα να έχω κάνει».