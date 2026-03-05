Καρυστιανού για Μέση Ανατολή: ΥΠΕΞ και πρεσβείες να κάνουν ό,τι πρέπει για τον απεγκλωβισμό Ελλήνων

Να δράσουν βάσει όσων είναι απαραίτητα προκειμένου να απεγκλωβιστούν οι Έλληνες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, καλεί η Μαρία Καρυστιανού τόσο το υπουργείο Εξωτερικών όσο και οι πρεσβείες, εν μέσω της κλιμάκωσης στις χώρες του Κόλπου.

Η Μαρία Καρυστιανού, σε σχετική της ανάρτηση στα social media, αναφέρει ότι «ο νους μας και η ψυχή μας βρίσκεται στα παιδιά, στους αμάχους και σε όλο τον κόσμο που υποφέρει από τα δεινά του πολέμου», επισημαίνοντας ότι «η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη». Παράλληλα, τονίζει πως απαιτούνται «ψυχραιμία, σύνεση και το κυριότερο προληπτική στρατηγική και προετοιμασία».

Ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«171+ λόγοι για ειρήνη…

Ο νους μας και η ψυχή μας στα παιδιά, σε όλο τον άμαχο πληθυσμό, σε όλο τον κόσμο που υποφέρει απ' τα δεινά του πολέμου και στους εγκλωβισμένους Έλληνες της Μέσης Ανατολής.

Οφείλει το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με τις πρεσβείες μας επί των εμπλεκομένων χωρών, να κάνουν ό,τι πρέπει προκειμένου να απεγκλωβιστούν και να γυρίσουν πίσω με ασφάλεια στην Ελλάδα.

Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και απαιτείται ψυχραιμία, σύνεση και το κυριότερο προληπτική στρατηγική και προετοιμασία.

Ο πόλεμος μόνο δεινά επιφέρει. H ειρήνη είναι η μεγαλύτερη πράξη δύναμης και ευθύνης.

Υψώνουμε τη φωνή μας και αξιώνουμε έναν κόσμο χωρίς πολέμους, έναν κόσμο διαφορετικό, όπου το καλό θα κερδίσει και ο φόβος θα παραμεριστεί.»