Καρυστιανού για την τραγωδία στην Ηλιούπολη: «Το κράτος εγκλωβίζει τα παιδιά μας»

Για την τραγωδία στην Ηλιούπολη, όπου μία 17χρονη έχασε τη ζωή της και μία ακόμη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή μετά την πτώση τους από ταράτσα πολυκατοικίας, τοποθετήθηκε με ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού.

Στο μήνυμά της κάνει λόγο για «οργανωμένη εγκατάλειψη», τονίζοντας ότι το κράτος «αντί να προστατεύει, εγκλωβίζει τα παιδιά», στερώντας τους όνειρα και προοπτικές.

«Δεν είναι η κακιά η ώρα»

«Δεν είναι “ατυχία”. Ούτε “η κακιά η ώρα”. Είναι το αποτέλεσμα μιας οργανωμένης εγκατάλειψης, ενός τοίχου που υψώνεται μπροστά στα όνειρα των παιδιών μας μέχρι να τους κόψει την ανάσα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως σημειώνει, όταν δύο νέα κορίτσια φτάνουν στο σημείο να πιστεύουν ότι «ο κόσμος μας δεν έχει χώρο για το μέλλον τους», τότε «δεν θρηνούμε απλώς μια απώλεια, αλλά καταγγέλλουμε ένα έγκλημα».

«Η ευθύνη έχει ονοματεπώνυμο»

Η Μαρία Καρυστιανού υποστηρίζει ότι η κοινωνία έχει μάθει «να προσπερνά τον πόνο» και να μετατρέπει την απόγνωση σε «ατομική ευθύνη», ενώ επισημαίνει πως «η ευθύνη έχει ονοματεπώνυμο».

Παράλληλα, στρέφει τα βέλη της σε όσους –όπως λέει– «υποβάθμισαν την παιδεία και την οικονομία», μετατρέποντας «τη χαρά της γνώσης σε καταναγκασμό και την εύρεση εργασίας σε όνειρο απατηλό».

«Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε»

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρει πως η τραγωδία θα έπρεπε να έχει κάνει όλους να αισθανθούν τις ευθύνες τους και διαμηνύει ότι «δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε γι’ αυτά τα παιδιά, μέχρι η κραυγή τους για αξιοπρεπή ζωή να γίνει η δύναμη που θα φέρει την αλλαγή».