Καρυστιανού για το δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: «Θεέ μου... Όχι άλλο...»

Με μια λιτή αλλά φορτισμένη ανάρτηση τοποθετήθηκε η Μαρία Καρυστιανού το πρωί της Τετάρτης (28/1) για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία στο οποίο 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους και τρεις ακόμη νοσηλεύονται τραυματισμένοι στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

«Σήμερα σιωπή. Η πόλη μας πενθεί», έγραψε η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενη στην τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην άσφαλτο.

Στην προσωπική της σελίδα στο Facebook ανήρτησε εικόνα δημιουργημένη από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία απεικονίζει επτά νέους άνδρες ντυμένους στα ασπρόμαυρα, με μπλούζες που φέρουν το όνομα του ΠΑΟΚ. Την εικόνα συνοδεύει η φράση: «Θεέ μου… όχι άλλο…».

Αισιοδοξία για τους τρεις τραυματίες

Την ίδια ώρα, αισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις των γιατρών στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα για την κατάσταση των τριών τραυματιών από το πολύνεκρο τροχαίο που συνέβη χθες, Τρίτη, 27 Ιανουαρίου, στον αυτοκινητόδρομο Ε-70 έξω από την πόλη Λούγκοζ. Αυτό το μήνυμα αποκόμισε η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία Λιλή Γραμματίκη η οποία επισκέφτηκε, το βράδυ της Τρίτης, το νοσοκομείο και ενημερώθηκε από την διεύθυνση για την υγεία των τριών τραυματιών.

«Ενημερώθηκα από τους γιατρούς και τον διευθυντή του νοσοκομείου και η κατάστασή τους είναι σταθερή. Ένας τραυματίας είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και ένας βρίσκεται στην εντατική αλλά όλοι έχουν καλή, θετική πρόγνωση και δεν χρειάζονται αίμα. Μέσα σ' αυτήν την τραγωδία όλα αυτά ακούγονται κάπως αισιόδοξα» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία.

Η ίδια ανέφερε ότι ο τραυματίας που είναι στην εντατική δεν είναι διασωληνωμένος αλλά βρίσκεται υπό τεχνική νάρκωση. Σήμερα, Τετάρτη, όπως είπε, θα βγουν όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων και οι γιατροί θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να γίνει κάποια χειρουργική επέμβαση.