Καρυστιανού για Τσίπρα: «Δεν μπορώ την κοροϊδία, πήρε ως προτάσεις πολλά δικά μας στοιχεία»

Η μάχη μεταξύ των ηγεσιών των νέων κομμάτων που ιδρύθηκαν την περασμένη εβδομάδα, προμηνύεται ιδιαίτερα σκληρή, με την Μαρία Καρυστιανού να ανταποδίδει τα πυρά που εκτοξεύτηκαν προς το μέρος της, έστω διακριτικά, μέσα από την εκδήλωση παρουσίασης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα την περασμένη Τρίτη (26/5) στο Θησείο.

«Δεν μπορώ την κοροϊδία, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά και να παίρνει ουσιαστικά, πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία», τόνισε η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

«Δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο με τα περιστέρια το βρήκα πολύ χαμηλού επιπέδου», σημείωσε η επικεφαλής του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Στην ερώτηση αν ο κοινός στόχος τόσο του κόμματός της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» όσο και του Αλέξη Τσίπρα είναι να πέσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε:

«Η συγκεκριμένη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει διαπράξει σωρεία εγκλημάτων. Μόνο τα Τέμπη, όχι μονάχα το έγκλημα της σύγκρουσης, αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίο λειτούργησαν μετά προκειμένου να συγκαλύψουν, αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα για μια πολιτισμένη χώρα.Και να βάλουμε μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Ταμεία Ανάκαμψης και όλα τα άλλα που έχουμε δει, τις υποκλοπές. Άρα προφανώς η κυβέρνηση αυτή είναι άκρως επικίνδυνη. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω για τον κ. Τσίπρα, εμείς σίγουρα όμως μας ενδιαφέρει η κάθαρση και η λειτουργία ενός κράτους δικαίου».

«Την υπόσχεση την έδωσα στην κόρη μου»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης κλήθηκε να απαντήσει για την αντίδραση του Νίκου Πλακιά ότι δεν πήγε κανένας γονιός των Τεμπών αλλά και η αντίδραση του Παύλου Ασλανίδη ότι στο Μαξίμου ανοίγουν σαμπάνιες με το κόμμα της Μαρίας.

«Υπάρχουν γονείς που στηρίζουν αυτό το κίνημα και μάλιστα τα λόγια είναι πολύ συγκινητικά και ότι δεν υπάρχει άλλη ‘Ελπίδα’, ‘μπράβο Μαρία συνέχισε’», είπε.

«Αλλά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι να βγαίνουν και να τοποθετούνται. Εγώ την υπόσχεση την έδωσα στην κόρη μου και ήταν κάτι που το είχα πει από την αρχή ότι και μόνη μου να είμαι εγώ αυτό τον αγώνα πρέπει να τον δώσω. Είναι η αποστολή μου», τόνισε η Μαρία Καρυστιανού.