«Πυρά» Καρυστιανού σε Κοβέσι: Έπρεπε να ασκήσει ποινικές διώξεις σε πολιτικούς για τα Τέμπη

Σε υψηλούς τόνους είναι η κριτική που ασκεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Μαρία Καρυστιανού. Σε βίντεο που ανήρτησε στα social media, κάνει λόγο για παραβίαση του ενωσιακού δικαίου στην υπόθεση των Τεμπών.

Όπως αναφέρει, η ευρωπαϊκή εισαγγελία «στην περίπτωση των Τεμπών δεν εφάρμοσε ούτε την αρχή της υπεροχής, ούτε καν το άρθρο 29 του Κανονισμού της και έστειλε την ποινική δικογραφία των Τεμπών άρον άρον τον Ιούλιο του ’23, με το πρόσχημα μιας ανύπαρκτης παραγραφής, στην ελληνική Βουλή, η οποία συγκρότησε εξεταστική που έθαψε την υπόθεση και κάλυψε τις ποινικές ευθύνες των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ».

Και προσθέτει: «Για πρώτη φορά και μόνο κατόπιν των υπομνημάτων και των καταγγελιών που υπέβαλα σε ευρωπαϊκή εισαγγελία και Κομισιόν τον Ιούνιο του ’24, τον Οκτώβριο του ’25, και τον Φεβρουάριο του ’26, σχετικά με την ατιμωρησία των Ελλήνων πολιτικών, έκανε για πρώτη φορά ποινική έρευνα για τη διασπάθιση των ευρωπαϊκών κονδυλίων του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση το άρθρο 29 του Κανονισμού της».

Υπογραμμίζει, δε: «Μέχρι σήμερα επιμένει να μην προχωρά σε απευθείας ποινικές διώξεις, όπως υποχρεούται με βάση το ενωσιακό δίκαιο, παρά μόνο κρύβεται πίσω από το άρθρο 86 του Συντάγματος, άρθρο – πλυντήριο ακόμα και για κακουργηματικές ευθύνες Ελλήνων πολιτικών.

Επειδή δεν θεωρώ τίποτα τυχαίο, ούτε και την πρόσκληση της κ. Κοβέσι να μιλήσει αύριο στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, παρακαλώ να μας απαντήσει: Γιατί εξακολουθεί να μην ασκεί διώξεις σε βάρος των Ελλήνων πολιτικών για τους οποίους έχει ισχυρές ενδείξεις για κακουργήματα σε βάρος της Ένωσης; Και γιατί στη δικογραφία των Τεμπών δεν έκανε καν έρευνα και αιτιολογημένη πρόταση, όπως έκανε στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά έστειλε απευθείας τη δικογραφία στην ελληνική Βουλή, η οποία και την έθαψε; Γιατί υιοθέτησε δύο μέτρα και δύο σταθμά; Πώς συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο η παραβίαση της αρχής της υπεροχής, και η αποχή της ευρωπαϊκής εισαγγελίας από την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος πολιτικών για εγκλήματα κατά της Ένωσης;»

«Είναι απαράδεκτο, και νομικά και ηθικά, επί εγκλημάτων να απαιτείται απόφαση πολιτικών για την άσκηση δίωξης σε βάρος των ιδίων και των συναδέλφων τους», καταλήγει η Μαρία Καρυστιανού.