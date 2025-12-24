Καρυστιανού: Η θεία γέννηση του Ιησού να φέρει την ελπίδα για τη γέννηση του φωτεινού και άφθαρτου
Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα της Μαρίας Καρυστιανού για τις ημέρες των εορτών.
Ευχές για τα Χριστούγεννα και τον αγώνα των συγγενών των θυμάτων στην τραγωδία των Τεμπών, έστειλε μέσω social media η Μαρία Καρυστιανού, δίνοντας έμφαση στην ελπίδα, την αγάπη και τη δικαιοσύνη.
Πιο συγκεκριμένα, έγραψε:
«Αυτές οι Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων, ας γαληνέψουν κάθε πόνο και ας σβήσουν κάθε αδικία. Η θεία γέννηση του Ιησού να φέρει την ελπίδα για τη γέννηση του φωτεινού και άφθαρτου, που τόσο προσδοκούμε.
Η αγάπη και η σύμπνοια να καθοδηγούν και να φωτίζουν τον ιερό αγώνα μας. Ολόψυχες ευχές σε όλους για Χαρούμενα και Ευτυχισμένα Χριστούγεννα!»