Καρυστιανού κατά Αυγερινού: «Ο τρόπος που φεύγει κάποιος δείχνει τον χαρακτήρα του»

Η Μαρία Καρυστιανού έδωσε τη δική της απάντηση μετά την αποχώρηση του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού από το Κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», τονίζοντας ότι η πορεία του εγχειρήματος δεν επηρεάζεται και αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση που κράτησε.

«Το πώς φεύγει κάποιος δείχνει τον χαρακτήρα του»

Μιλώντας στην Creta TV το βράδυ της Παρασκευής (31/7), η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» δήλωσε πως αιφνιδιάστηκε από την αποχώρηση του Θανάση Αυγερινού, καθώς όπως είπε λίγες ώρες νωρίτερα συμμετείχε κανονικά στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου.

«Όλα τα στελέχη είναι σημαντικά, αλλά το πιο σημαντικό είναι να παραμείνει καθαρός ο αρχικός σκοπός και ο στόχος του Κινήματος. Αυτό είναι το πιο βασικό. Όλοι οι υπόλοιποι, και εγώ μέσα, είμαστε απλοί στρατιώτες. Μας στενοχώρησαν βεβαίως αυτά που διαβάσαμε από τον κ. Αυγερινό. Το προηγούμενο βράδυ ήμασταν μέχρι τις 12 η ώρα όλοι μαζί στο Πολιτικό Συμβούλιο και συζητούσαμε, επομένως η έκπληξή μου ήταν πολύ μεγάλη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι το Κίνημα παραμένει ισχυρό, παρά τις εξελίξεις, εκφράζοντας την άποψη ότι τέτοιου είδους γεγονότα τελικά το ενδυναμώνουν.

«Το Κίνημα αυτό παραμένει δυνατό, θα συνεχίσει την πορεία του και βλέπω ότι τέτοιου είδους χτυπήματα περισσότερο μας δυναμώνουν. Είναι πολύ καλύτερο, αν κάποιος μπει στο Κίνημα γνωρίζοντας τις απόψεις μας αλλά δει στην πορεία ότι δεν του ταιριάζει, να αποχωρεί, καθώς δεν ταιριάζει σε όλους τους ανθρώπους μια πολύ ξεκάθαρη πορεία όσον αφορά την ηθική. Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας και ότι θέλουμε βοήθεια. Εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό», είπε.

Η αιχμή για τον τρόπο αποχώρησης

Η Μαρία Καρυστιανού στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο ο Θανάσης Αυγερινός ανακοίνωσε την αποχώρησή του, αφήνοντας σαφείς αιχμές.

«Το θέμα είναι όμως πώς θα φύγουν. Και εκεί δείχνει και το στοιχείο του χαρακτήρα αλλά ίσως και τις πιο βαθιές σκέψεις που μπορεί να έχει κάποιος που προσεγγίζει το Κίνημα», σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Θανάσης Αυγερινός γνωστοποίησε την αποχώρησή του από την επικοινωνιακή ομάδα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» με ανάρτηση στο Facebook, στην οποία έκανε λόγο για «φυτευτούς συμβούλους διαδρόμων» και για λειτουργία «παράλληλου γραφείου Τύπου».