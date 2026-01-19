Καρυστιανού κατά Τσίπρα για το «χρυσόψαρο»: Θέλω τις μελέτες που στηρίχθηκε για το τρίτο μνημόνιο

Με αιχμηρό τρόπο επανέρχεται η Μαρία Καρυστιανού κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη για το τρίτο μνημόνιο.

«Φέραμε λένε εμείς το χειρότερο μνημόνιο. Χρεοκόπησε η χώρα το 2015 επειδή έκλεισαν οι τράπεζες. Δεν είχε χρεοκοπήσει το 2009. Η μνήμη του χρυσόψαρου λες και απευθύνονται σε κοινωνία Λωτοφάγων για να θυμηθώ και την «Ιθάκη», είπε, μεταξύ άλλων, ο κ. Τσίπρας.

Η αναφορά αυτή του πρώην πρωθυπουργού προκάλεσε την αντίδραση της Μαρίας Καρυστιανού η οποία μιλώντας στο OPEN έκανε λόγο για «ειρωνεία» εκ μέρους του κ. Τσίπρα και επέμεινε στην κριτική της για το τρίτο μνημόνιο.

«Θα ήθελα να δω τις μελέτες και τις εισηγήσεις στις οποίες στηρίχθηκε για μα υπογράψει το τρίτο μνημόνιο το οποίο συνοδεύτηκε και με την υποθήκευση της περιουσίας της χώρας για 100 χρόνια και φυσικά θα ήθελα να δω τη μελέτη της αποτίμησης των συνεπειών αυτής της υπογραφής. Διότι αν δεν υπάρχουν αυτό σημαίνει ότι ήταν επιπόλαιη η υπογραφή ενός τρίτου μνημονίου» είπε χαρακτηριστικά.

Αφορμή για τη συγκεκριμένη αντιπαράθεση στάθηκε η συνέντευξη της κ. Καρυστιανού στο Kontra όπου είχε δηλώσει ότι «ο κ. Τσίπρας έχει υπογράψει το χειρότερο μνημόνιο».