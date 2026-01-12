Καρυστιανού: Κινητικότητα ξανά στην κεντροαριστερά - Ποιοι συζητούν με ποιους

Η εμφάνιση της Μαρίας Καρυστιανού στο πολιτικό πεδίο άναψε φωτιές. Έστω και προσώρας, έχει προκαλέσει ένα μικρό σοκ, στα βαλτώδη νερά της ευρύτερης κεντροαριστεράς.

Κανείς, φυσικά, δεν γνωρίζει την επόμενη ημέρα. Όλοι αναμένουν τις δημοσκοπήσεις του τρέχοντος μηνός και κυρίως τις επίσημες ανακοινώσεις τόσο από πλευράς του Αλέξη Τσίπρα όσο και από την πλευρά της κ. Καρυστιανού.

Δεν ήταν, όμως, το γεγονός της πολιτικής εμφάνισης της, εκείνο που προκάλεσε εντός των κόλπων, την ανάγκη της επικοινωνίας. Εξάλλου οι μπαρουτοκαπνισμένοι της πολιτικής και οι επαρκώς ενημερωμένοι, γνώριζαν επ’ ακριβώς τα βήματα της εδώ και περίπου ένα χρόνο. Και είχαν και τις πληροφορίες τους. Οι συζητήσεις έχουν προκύψει, περίπου, από την προηγούμενη άνοιξη.

Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες και όχι μόνον(!) μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Σωκράτη Φάμελλου, δεν διεκόπησαν ποτέ. Κάποιοι, υποστηρίζουν, μάλιστα πως εντάθηκαν με τις δυναμικές εμφανίσεις του Αλέξη Τσίπρα. Και σαν ανάγκη και σαν φυσικό πολιτικό επακόλουθο. Και συνεχίζονται, ίσως όχι με την ίδια ένταση, αλλά η «ανάγκη για να μοιραστούν προβληματισμούς, υπάρχει». Το ίδιο συμβαίνει και με τα στελέχη μεταξύ των δυο κομμάτων. Είτε σε κοινωνικές συναντήσεις είτε σε πολιτικές συνευρέσεις και κοινοβουλευτικές ανάγκες. Όπως και ο κ. Δούκας συνομιλεί συχνά με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όπως και με τον ίδιο τον Σωκράτη Φάμελλο.

Το πρόβλημα της Νέας Αριστεράς



Ο όποιος με τη σειρά του, έχει ενισχύσει την επικοινωνία του με τον Αλέξη Χαρίτση, που, όμως, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας εσωτερικής διαμάχης, καθώς, η πλειοψηφία του κόμματος του, αρνείται τις συνεργασίες και επιμένει στην αυτόνομη κάθοδο. Και αυτό, προσώρας. Διότι οι πληροφορίες επιμένουν πως στο επικείμενο συνέδριο της Νέας Αριστεράς-στις 22 του μηνός- το «πρόβλημα» θα χωθεί κάτω από το χαλί. «Δεν είναι η ώρα να συζητήσουμε τι θα κάνουμε στις εκλογές. Ας περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και σε μια έκτατη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής, αποφασίζουμε», λένε οι περισσότεροι. Οι οποίοι, γνωρίζουν κατά βάθος πως οι συνεργασίες είναι μονόδρομος. Και ο Χαριτσης και η Έφη Αχτσιόγλου και ο Τζανακόπουλος δεν θα έλεγαν όχι σε μια συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Ενδεχομένως ο Αλέξης Χαρίτσης να είναι πια πιο συγκρατημένος.



Ουδείς, όμως, εκ των παραπάνω δεν συζητά με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ούτε σχεδόν με τον Γιάνη Βαρουφάκη. Μόνον κάποιοι από την Νέα Αριστερά και μερικοί εκ του ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο σίγουρο είναι πως όλοι αναμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις…