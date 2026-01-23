Καρυστιανού - Κωνσταντοπούλου: «Ανατριχιαστικά ίδιο το πολιτικό τους προφίλ»

Δεν ξέρω εάν διαβάσατε ή είδατε τη δημοσκόπηση της Metron Analysis στο Mega, αλλά εγώ άκουσα τον Φαναρά να μιλάει για «ανατριχιαστικά ίδιο πολιτικό προφίλ» που έχουν οι κυρίες Κωνσταντοπούλου και Καρυστιανού.

Ο έμπειρος δημοσκόπος μέτρησε τις δημοτικότητες των δυο και βρέθηκε μπροστά σε αυτό το εύρημα που χαρακτήρισε «ανατριχιαστικό». Και δείτε το γιατί:

Metron Analysis / Mega

To διάγραμμα αφορά στις δημοτικότητες της κ. Καρυστιανού και τς κ. Κωνσταντοπούλου μέσα στο πολιτικό φάσμα από την αριστερά έως τη δεξιά. Και παρατηρήστε τους αριθμούς πόσο ταυτόσημοι είναι ειδικά στην κεντροαριστερά και στη δεξιά.

Σε αυτό το εύρημα πρέπει να συνεκτιμηθεί ο πίνακας - της ίδιας δημοσκόπησης - που αφορά στη «δεξαμενή» των ψηφοφόρων που έχει το εν δυνάμει κόμμα της κ. Καρυστιανού. Πλεύση Ελευθερίας και Ελληνική Λύση «δίνουν» τα ισχυρότερα ποσοστά.

Οπότε άπαντες αντιλαμβάνονται με ευκολία πώς και από πού θα βρει τους πρώτους της ψηφοφόρους η Μαρία Καρυστιανού.