Καρυστιανού: Ο όρος «γυναικοκτονία» λειτουργεί ως φυλετική διάκριση

Αντίθετη στην ποινική κατοχύρωση του όρου «γυναικοκτονία» εμφανίστηκε η Μαρία Καρυστιανού , σε συνέντευξή της στο MEGΑ.

Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος όρος εισάγει φυλετική διάκριση, τοποθετώντας τις γυναίκες στις ευάλωτες ομάδες. «Δεν πιστεύω ότι η γυναίκα είναι αδύναμο φύλο», δήλωσε χαρακτηριστικά. Επεσήμανε ότι από νομική άποψη η ανθρώπινη ζωή έχει ίση αξία ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας ή ηλικίας, και ότι το υφιστάμενο πλαίσιο για την ανθρωποκτονία ήδη επισύρει τις αυστηρότερες ποινές χωρίς διακρίσεις.

«Ο όρος γυναικοκτονία τονίζει τη διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών και τοποθετεί τη γυναίκα στο αδύναμο φύλο, επομένως δράσεις που ενισχύουν τη φυλετική διάκριση λειτουργούν αντίθετα» είπε η κ. Καρυστιανού και πρόσθεσε:

«Τα θύματα πεθαίνουν όχι γιατί κάποιος είναι πιο δυνατός αλλά γιατί κάποιος θεωρεί ότι τους ανήκουν, το θέμα για εμένα δεν αφορά τη σωματική δύναμη αλλά γιατί να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει».

Παράλληλα, ανέλυσε τους παράγοντες που τροφοδοτούν την έμφυλη βία, επικαλούμενη τόσο παγιωμένες πατριαρχικές δομές όσο και την «παρακμή», όπως είπε, της κοινωνίας, την απουσία παιδείας και το έλλειμμα ελπίδας. Ανακοίνωσε πως το κόμμα θα παρουσιάσει θέσεις με έμφαση στην πρόληψη, μέσω της αυστηροποίησης της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία και κάθε μορφή κακοποίησης.