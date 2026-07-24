Καρυστιανού: «Θα βγούμε με ποσοστό που θα εκπλήξει - Υπάρχουν ενδείξεις για ξυλόλιο στα Τέμπη»

Εφ' όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε στον ΣΚΑΪ η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας για την πορεία του νέου πολιτικού φορέα, τις δημοσκοπήσεις, τη χρηματοδότησή του, αλλά και τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Τεμπών.

Αναφερόμενη στα δημοσκοπικά ποσοστά του κόμματος, η Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε την αμφισβήτησή της ως προς την αξιοπιστία των μετρήσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κλίμα στην κοινωνία.

«Πιστεύετε ότι οι δημοσκοπήσεις πραγματικά δείχνουν τι αισθάνεται η κοινωνία; Εγώ τι έχω κάνει; Έχω πάρει κάποιες αποφάσεις εναντίον της κοινωνίας για να αρχίσουν να πέφτουν τα ποσοστά μου; Δεν έχει λογική. Από την αρχή υπήρχε η αγάπη του κόσμου απέναντι σε μένα, που δεν θεωρώ ότι ήταν επειδή έχασα το παιδί μου, αλλά επειδή ήμουν μαζί με άλλους βέβαια, μπροστά σε έναν αγώνα για τη δικαίωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Έλληνα. Η αγάπη του κόσμου δεν έχει περιοριστεί. Δεν έχει μειωθεί σε αξία αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, απλά έχει απλώσει σε όλους τους τομείς της κοινωνίας» είπε χαρακτηριστικά.

«Το ενοίκιο το πληρώνω εγώ - Ό,τι πούμε, θα το κάνουμε»

Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» τόνισε ότι πρόκειται για έναν νέο πολιτικό σχηματισμό χωρίς επαγγελματικό κομματικό μηχανισμό και χωρίς οικονομικούς υποστηρικτές.

«Είμαστε ένα καινούριο κίνημα. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, το οποίο σημαίνει ότι προφανώς δεν υπάρχει αυτή η εμπειρία του να οργανώσω όλα γρήγορα, αλλά κυρίως δεν έχουμε χορηγούς να μας φέρουν τις εταιρείες που θα μας τα οργάνωναν όλα», τόνισε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη χρηματοδότηση του κόμματος, απάντησε πως «με τα κόπων και βασάνων νοικιάσαμε ένα χώρο. Το ενοίκιο προς το παρόν το πληρώνω εγώ, και δεν μπορούμε να έχουμε αλλού γραφείο», χαρακτηρίζοντας παράλληλα «αστεία» τα σενάρια περί ρωσικής επιρροής.

Σε ό,τι αφορά την πολιτική ταυτότητα του κόμματος, η Μαρία Καρυστιανού παρέπεμψε στην ιδρυτική διακήρυξη, σημειώνοντας ότι το αναλυτικό πρόγραμμα θα παρουσιαστεί έως το τέλος Αυγούστου.

«Οι θέσεις μας έχουν βγει στην ιδρυτική διακήρυξη. Aν κάποιος τις διαβάσει, θα δει ότι κάθε πρόταση έχει και μια θέση. Η ανάλυση του προγράμματος θα βγει θεωρώ μέχρι τέλος Αυγούστου και θα απαντηθούν όλα. Εμείς στο πρόγραμμά μας, ό,τι πούμε, θα το κάνουμε» σημείωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η δημιουργία του κινήματος αποτελεί απάντηση στις διαχρονικές παθογένειες του πολιτικού συστήματος, αναφέροντας μεταξύ άλλων τη φορολογία, τον ΦΠΑ και τη λειτουργία των καρτέλ, τα οποία –όπως είπε– μπορούν να αντιμετωπιστούν με πολιτική βούληση.

Η αιχμή για Κωνσταντοπούλου - «Ντρέπεται και η ντροπή» για την εισαγγελική πρόταση

Ερωτηθείσα για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε: «Είναι πολλά χρόνια πολιτικός, αποτελεί μέρος του συστήματος το οποίο εμείς διαφωνούμε. Είτε είστε στην εξουσία, είτε είστε στην αντιπολίτευση, γίνονται λάθη. Φαίνεται ότι το κοινοβούλιο δεν λειτουργεί υπέρ του πολίτη, δεν φροντίζει τον πολίτη. Γι' αυτό βγήκε η Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το κόμμα της θα είναι έτοιμο να συμμετάσχει σε εκλογές όποτε αυτές προκηρυχθούν.

Ιδιαίτερα αιχμηρή εμφανίστηκε σχολιάζοντας την εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή των Χρήστου Τριαντόπουλου και Κώστα Αγοραστού στο Ειδικό Δικαστήριο σχετικά με την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος στα Τέμπη. Η ίδια χαρακτήρισε ανεπαρκή την αξιολόγηση της υπόθεσης ως παράβασης καθήκοντος, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε εκτεταμένη προσπάθεια συγκάλυψης των πραγματικών συνθηκών.

«Είναι δυνατόν εισαγγελέας Αρείου Πάγου να μας λέει ότι αυτή η βεβήλωση που είδαμε όλοι στον χώρο ενός εγκλήματος είναι παράβαση καθήκοντος. Ντρέπεται και η ντροπή. Έναν φοιτητή ιατρικής πρώτου έτους να ρωτήσω, θα ξέρει ότι μετά από ένα τροχαίο μπαίνει κόκκινη κορδέλα. Δεν υπήρχε πρωτόκολλο. Και η χώρα έχει πρωτόκολλα και ανθρώπους και υπηρεσίες…», υποστήριξε ενώ επίσης τόνισε πως έγινε «μια τεράστια προσπάθεια συγκάλυψης».

Οι αναφορές στο ξυλόλιο

Η κ. Καρυστιανού υποστήριξε ότι υπάρχουν ενδείξεις για παρουσία ξυλολίου στον χώρο της τραγωδίας, επικαλούμενη, όπως είπε, ευρήματα του Γενικού Χημείου του Κράτους και επιστημονικές εκτιμήσεις. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι το συγκεκριμένο ζήτημα αντιμετωπίστηκε λανθασμένα ως θεωρία συνωμοσίας, ενώ σημείωσε πως απαιτείται πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης.

«Το ξυλόλιο δεν το είπαμε εμείς. Το είπε το χημείο του κράτους. Πήγε μετά από 10 μήνες και έκανε έλεγχο πάνω στα βαγόνια, στα απομεινάρια, και βρίσκει ξυλόλιο σε ποσοστά τεράστια σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να βρεθεί στο περιβάλλον. Μετά από κάποιους μήνες κάνει δεύτερο δείγμα και είναι μηδέν, που σημαίνει ότι αυτό το πρώτο δείγμα έδειξε πως υπήρχε ξυλόλιο. Ο κ. Καρώνης αναφέρει ότι δεν μπορεί τα έλαια σιλικόνης να το κάνουν αυτό, άρα υπάρχει μια εύφλεκτη ουσία» είπε αρχικά.

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε στα λεγόμενά της: «Το θέμα με το ξυλόλιο έχει τραβήξει πολύ και είναι πολύ μεγάλη αμαρτία, γιατί αν πραγματικά αποδειχθεί, γιατί θα γίνει η σωστή ανάκριση και έρευνα για τα Τέμπη, είναι υπόσχεση που έχω δώσει, κάποια στιγμή ότι όντως υπήρχαν εφικτές ουσίες, όλοι αυτοί που διασπείρουν αυτές τις καταστάσεις, αλλά και πολλοί δημοσιογράφοι που έχουν πέσει στην παγίδα, παίρνουν πολύ μεγάλη αμαρτία. Το λιγότερο αμαρτία, διότι αυτοί οι άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί. Έχουμε ενδείξεις από το χημείο του κράτους και από επιστήμονες που μιλάνε για ξυλόλιο, δεν έχει γίνει έρευνα και το ονομάσαμε θεωρία συνωμοσίας. Αυτό είναι άσχημο»

Στη συνέχεια επανέλαβε τις κατηγορίες που έχει διατυπώσει σε βάρος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη περί «εσχάτης προδοσίας», υποστηρίζοντας ότι υπήρξε παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας στη Δικαιοσύνη. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν θέση της ίδιας και έχουν διατυπωθεί δημόσια και στο παρελθόν.

«Το Σύνταγμα ορίζει ότι εσχάτη προδοσία μπορεί να διαπράξει κάποιος όχι μόνο επειδή θα προδώσει μυστικά της χώρας την Τουρκία, για παράδειγμα, ή θα μπουν τα τανκς. Εσχάτη προδοσία είναι οποιαδήποτε παραβίαση του κράτους δικαίου, όπως την ευθεία παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας, δηλαδή του πρωθυπουργού, στη δικαστική. Αυτό ακριβώς έκανε ο κ. Μητσοτάκης στον κ. Ντογιάκο» τόνισε.

Η απάντηση στον Νίκο Πλακιά και η «έκπληξη» στις εκλογές

Αναφερόμενη στη δημόσια αντιπαράθεσή της με τον Νίκο Πλακιά, η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε ότι σέβεται τον ίδιο και τον πόνο που βιώνει, ωστόσο εξέφρασε την αντίθεσή της στις δημόσιες παρεμβάσεις του αναφορικά με τον τρόπο που η ίδια διεκδικεί δικαίωση για την κόρη της.

«Δεν έχω πρόβλημα με κάποιους συγγενείς. Μιλάω όμως με την πλειοψηφία των συγγενών. Τώρα, κάποιοι συγγενείς συγκεκριμένα, ο κ. Πλακιάς, ο οποίος έχει βγει και τοποθετηθεί εναντίον πολλές φορές… Εγώ κατανοώ ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος και ο καθένας μπορεί να εκφράζεται όπως θέλει. Σέβομαι τον κ. Πλακιά, αντιδρώ όμως στον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνει στη δική μου προσπάθεια δικαίωσης του παιδιού μου. Θεωρώ ότι δεν έχει το δικαίωμα αυτό», ανέφερε.



Κλείνοντας η Μαρία Καρυστιανού είπε πως: «Θα βγούμε με ποσοστό που θα εκπλήξει τους πάντες. Εγώ πιστεύω ότι θα μας δώσει εμπιστοσύνη ο λαός, θα πιστέψει σε αυτό το εγχείρημα για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Να μπούμε στη Βουλή, να κάνουμε πράξη αυτά που έχουμε υποσχεθεί και που χρειάζεται η κοινωνία».