Καρυστιανού: «Θέλουμε να γίνουμε πρώτο κόμμα» - Τι είπε για τα πρόσωπα και για εκδήλωση στην Αθήνα

Στην πρώτη της δημόσια τοποθέτηση μετά την παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα, η Μαρία Καρυστιανού μίλησε έξω από τον κινηματογράφο «Ολύμπιον», σκιαγραφώντας το στίγμα και τις βασικές στοχεύσεις του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», ενώ έστειλε παράλληλα σαφή πολιτικά μηνύματα για τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος.



«Δύσκολη μέρα, αλλά όμορφη μέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, παρουσιάζοντας το όνομα του νέου εγχειρήματος, τονίζοντας ότι «Ελπίδα, γιατί χωρίς την ελπίδα οι κοινωνίες πεθαίνουν και Δημοκρατία, γιατί χωρίς τη Δημοκρατία οι άνθρωποι ασφυκτιούν». Όπως σημείωσε, αυτά αποτελούν τον βασικό πυλώνα γύρω από τον οποίο θα κινηθεί το νέο πολιτικό σχήμα, με επίκεντρο «τον άνθρωπο, τα δικαιώματά του, το καλό του και το δημόσιο συμφέρον».



Αναφερόμενη στη συμμετοχή και την ανταπόκριση του κόσμου, η κ. Καρυστιανού έκανε λόγο για έντονη συναισθηματική φόρτιση, υπογραμμίζοντας πως δεν είναι απλώς ικανοποιημένη αλλά «ευγνώμων για την αγάπη, τη στήριξη και τα μηνύματα» που έλαβε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες εκδηλώσεις και στην Αθήνα.



Σε ερώτηση για τις πολιτικές εξελίξεις και το ενδεχόμενο εκλογών, τόνισε ότι «αν ήμασταν σε ένα ευνομούμενο κράτος, με όλα αυτά που έχουν συμβεί, θα είχαμε ήδη κάνει εκλογές και θα είχαμε μια καινούργια καθαρή κυβέρνηση», ασκώντας αιχμηρή κριτική στο πολιτικό σύστημα.

Για τους εκλογικούς στόχους του νέου κινήματος, η ίδια δεν έκρυψε τη φιλοδοξία της για πρωταγωνιστικό ρόλο, λέγοντας χαρακτηριστικά «βεβαίως πρώτο κόμμα», προσθέτοντας ότι «δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορεί να είναι πρώτο κόμμα ένα κόμμα που έρχεται απέναντι στη διαπλοκή και τη διαφθορά». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση συνεργασίας με άλλα κόμματα, σημειώνοντας ότι «όλα τα κόμματα έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας», αν και διευκρίνισε πως υπάρχουν «και καθαροί ενεργοί πολίτες».



Αναφερόμενη στο ζήτημα της εμπειρίας στην πολιτική, η κ. Καρυστιανού υποστήριξε ότι δεν αποτελεί από μόνο του κριτήριο, επισημαίνοντας πως «η εμπειρία μόνη της δεν λέει τίποτα αν δεν υπάρχει αλήθεια και καθαρότητα». Όπως είπε, προτεραιότητα για το κίνημα είναι «ο καλός και αγαθός σκοπός, η αγάπη για τον πλησίον και τη χώρα».



Τέλος, σχετικά με τη στελέχωση του νέου φορέα, ανέφερε ότι τα πρόσωπα και οι θέσεις θα ανακοινώνονται σταδιακά, προσθέτοντας ότι «τίποτα δεν θα μείνει κρυφό», κάνοντας λόγο ταυτόχρονα για «άνισο και άδικο πόλεμο» απέναντι στο εγχείρημα.

Την ίδρυση του νέου πολιτικού κινήματος με τίτλο «Ελπίδα για τη Δημοκρατία -Μαρία Καρυστιανού Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» περιγράφει η ιδρυτική διακήρυξη -που έχει ήδη ανέβει στον ιστότοπο του κόμματος- σκιαγραφώντας ένα πολιτικό εγχείρημα με έντονο κοινωνικό και θεσμικό αποτύπωμα, το οποίο θέτει στο επίκεντρο ζητήματα διαφάνειας, δικαιοσύνης και ανασυγκρότησης του κράτους.

Δείτε ολόκληρη την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.