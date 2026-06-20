Κάρυστος: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς - Τι είπε ο αντιπεριφερειάρχης στον FLASH

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιά ςπου εκδηλώθηκε το Σάββατο σε δασική έκταση στην περιοχή Αλμυροπόταμος του Δήμου Καρύστου στην Εύβοια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο μέτωπο έσπευσαν 88 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 20ής ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 24 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν οκτώ αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας, Γιώργο Κελαϊδίτη, που μίλησε στον FLASH, η πυρκαγιά καίει με ένταση, ενώ οι δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο ενισχύονταν συνεχώς. Όπως ανέφερε, στην περιοχή καταγράφονται κατά διαστήματα ριπές ανέμου που φτάνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα δύσκολες οι συνθήκες για το έργο της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο Αλιβέρι πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι εντάσεως 5 έως 6 μποφόρ, ενώ κατά τόπους οι ριπές φτάνουν τα 7 μποφόρ, με αποτέλεσμα να δημιουργούνταν κηλιδώσεις και νέες εστίες φωτιάς. Παράλληλα, οι γραμμές υψηλής τάσης και οι ανεμογεννήτριες που βρίσκονται διάσπαρτες στην περιοχή, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, έκαναν πιο δύσκολες τις επιχειρήσεις των εναέριων μέσων.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το πεδίο, σε αρκετές περιπτώσεις οι συνθήκες δεν επέτρεπαν την πραγματοποίηση ρίψεων νερού με την απαιτούμενη ακρίβεια, ενώ κατά διαστήματα ήταν ιδιαίτερα δύσκολες ή και προσωρινά αδύνατες, καθώς η ένταση των ανέμων επηρέαζε άμεσα την αποτελεσματικότητα των εναέριων επιχειρήσεων.

Παρά τις δυσκολίες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την προστασία κατοικημένων περιοχών. Στην περιοχή βρίσκεται και το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Εύβοιας, το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.

Για την προστασία των πολιτών εκδόθηκαν δύο μηνύματα μέσω του 112. Το πρώτο, στις 17:05, καλούσε τους κατοίκους των περιοχών Μεσοχώρια και Ραπταίοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ το δεύτερο, στις 17:58, ζητούσε την άμεση απομάκρυνσή τους προς τα Στύρα.