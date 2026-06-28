Κασσελάκης κατά Τζάκρη: «Εγώ ζήτησα την παραίτησή της - Δεν υπάρχει χώρος για προσωπικές φιλοδοξίες»

Με αιχμηρή ανάρτηση απάντησε ο Στέφανος Κασσελάκης στην αποχώρηση της Θεοδώρας Τζάκρη από το κόμμα «Δημοκράτες», υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος είχε ζητήσει την παραίτησή της από τη θέση της αντιπροέδρου. Παράλληλα, ο Στέφανος Κασσελάκης άφησε σαφείς αιχμές περί «προσωπικών φιλοδοξιών» και «αναχρονιστικών εννοιών πολιτικής επιβίωσης», σηματοδοτώντας, όπως αναφέρει, τη νέα πορεία του κόμματος.

Αναλυτικά η ανάρτηση Κασσελάκη:

«Σήμερα, ζήτησα την παραίτηση της Θεοδώρας Τζάκρη από τη θέση της ως Αντιπροέδρου των Δημοκρατικών και του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος. Είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη της Θεοδώρας από την προεκλογική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και έκτοτε.



Οι Δημοκρατικοί εισέρχονται σε μια νέα φάση, ορίζοντας τον πολιτικό τους χώρο στο φιλελεύθερο κέντρο της εφαρμοσμένης πολιτικής, με τις αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας και του ανθρωπισμού στον πυρήνα μας. Μόνο αυτή η πολιτική πρόταση μπορεί να φέρει την πρόοδο στην πράξη. Σε αυτό το μονοπάτι, δεν υπάρχει χώρος για προσωπικές φιλοδοξίες ή αναχρονιστικές έννοιες πολιτικής επιβίωσης. Σε αυτό το μονοπάτι, όλα τα μέλη και τα στελέχη των Δημοκρατικών συσπειρώνονται με αλτρουισμό και ρομαντισμό, αλλά και με επαγγελματισμό και ρεαλισμό. Είμαστε Δημοκρατικοί για τις ιδέες μας, όχι για την εξουσία.



Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Είμαστε ενεργοί πολίτες με διαπιστευτήρια από την εργασία, την αγορά, την επιστήμη, την κοινωνία - και είμαστε μαζί για να συμβάλουμε στη ριζική ανανέωση που τόσο απεγνωσμένα χρειάζεται η χώρα μας. Σε ευχαριστώ, Θεοδώρα, που ανταποκρίθηκες στο αίτημά μου.



Οι Δημοκρατικοί συνεχίζουν απτόητοι. Η κρίση θα έρθει στο τέλος και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο ελληνικός λαός θα αγκαλιάσει το μήνυμά μας».