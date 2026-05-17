Κασσελάκης υπέρ Πολάκη: Έπεσε και ο ίδιος θύμα του «Μπουζουξίδικου 2» από τους ίδιους πρωταγωνιστές

Ο Στέφανος Κασσελάκης παρενέβη δημόσια υπέρ του Παύλου Πολάκη, μετά τη διαγραφή του τελευταίου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, παρά το ιστορικό των έντονων συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων που είχαν οι δυο τους στο παρελθόν.



Σε ανάρτησή του, ο ιδρυτής του κόμματος Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο κάνει λόγο για «συνεχιζόμενη και προσχεδιασμένη ρευστοποίηση» του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας τη βαθιά του λύπη για την απαξίωση, όπως σημειώνει, της κομματικής βάσης. Υποστηρίζει ότι η εντολή που έδωσε ο ελληνικός λαός στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2023 και του 2024 ήταν η διατήρηση του ΣΥΡΙΖΑ στον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όχι η διάλυση του κόμματος ή η αντιμετώπιση της περιουσίας του με «ιδιοκτησιακή λογική», υπενθυμίζοντας ότι αυτή προέρχεται από τις συνδρομές των μελών.



Αναφερόμενος στον Παύλο Πολάκη, ο Στέφανος Κασσελάκης σημειώνει ότι «έχει απόλυτο δίκιο να ζητά το αυτονόητο», δηλαδή τη σύγκληση του ανώτατου κομματικού οργάνου για ζητήματα που αφορούν την ίδια την ύπαρξη του κόμματος. Παράλληλα, δηλώνει ότι τον «λυπεί βαθιά» το γεγονός ότι και ο ίδιος ο βουλευτής Χανίων «έπεσε θύμα του “Μπουζουξίδικου 2” από τους ίδιους πρωταγωνιστές».



Η παρέμβαση του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ αποκτά σημασία λόγω της μέχρι πρότινος σφοδρής αντιπαράθεσης των δύο πολιτικών, οι οποίοι είχαν ανταλλάξει δημόσιες αιχμές και κατηγορίες, ακόμη και με φόντο δικαστικές εκκρεμότητες. Η σημερινή στάση του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ αποτυπώνει, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, την ανάγκη σεβασμού τόσο προς τη βούληση της κομματικής βάσης όσο και προς την εντολή των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι «ο εκλεγμένος ΣΥΡΙΖΑ που υποστηρίξαμε το 2023 απέναντι στο δεξιό καθεστώς δεν μπορεί να βγαίνει στο σφυρί».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:

Η συνεχιζόμενη και προσχεδιασμένη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχα εγκαίρως προειδοποιήσει τον Αύγουστο του 2024 μετά το 15% που φέραμε με μία νέα ομάδα στο Ευρωψηφοδέλτιο, με λυπεί βαθύτατα.



Όχι, δεν αισθάνομαι καμία δικαίωση. Αισθάνομαι λύπη για την απαξίωση της βάσης του κόμματος που ουδέποτε έτυχε σεβασμού από τις εκάστοτε ηγετικές ομάδες που θεωρούσαν τον κόσμο δεδομένο.



Το 2023 ο ελληνικός λαός έδωσε εντολή στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη Τσίπρα να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Το 2024 επιβεβαίωσε την εντολή αυτή στις Ευρωεκλογές. Ουδέποτε έδωσε ο ελληνικός λαός εντολή διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, αποστασίας, πραξικοπήματος, αναστολής λειτουργίας και μεταβίβασης βουλευτών και περιουσιακών στοιχείων. Και είναι ιδιαίτερα ανήθικο να μεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία με ιδιοκτησιακές αντιλήψεις ενώ εκείνα αποκτήθηκαν από τις συνδρομές των μελών.



Παρά τις όσες προσωπικές μας διαφορές, ο Παύλος Πολάκης έχει απόλυτο δίκιο να ζητά το αυτονόητο, δηλαδή την σύγκλιση του ανώτερου οργάνου ενός κόμματος - που μάλιστα λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση - για υπαρξιακό ζήτημα. Και ναι, με λυπεί βαθιά που έπεσε και ο ίδιος θύμα του Μπουζουξίδικου #2 από τους ίδιους πρωταγωνιστές.



Είναι καιρός επιτέλους όσοι έχουν ηγηθεί σε αυτόν τον χώρο να δείξουν στοιχειώδη σεβασμό στη βούληση του ελληνικού λαού και στη βούληση της κομματικής βάσης, αρχίζοντας με την παραδοχή του απροκάλυπτου σχεδίου που εξελίσσεται. Ο εκλεγμένος ΣΥΡΙΖΑ που τόσοι στηρίξαμε το 2023 ενάντια στο δεξιό καθεστώς που λυμαίνεται τη χώρα είναι αδιανόητο να βγαίνει στο σφυρί.