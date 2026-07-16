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Καστελλόριζο: Σοκ από καταγγελίες για 4 σκυλιά σε άθλιες συνθήκες - Άμεση παρέμβαση του Δήμου

Η υπόθεση κινητοποίησε πολίτες και φιλοζωικές ομάδες, ενώ τέθηκε το ζήτημα της άμεσης προστασίας των ζώων και της παρέμβασης των αρμόδιων αρχών.

Kastellorizo, Kastellorizians and Kazzies across the Globe / Facebook
Kastellorizo, Kastellorizians and Kazzies across the Globe / Facebook
Μιχάλης Λεγάκης avatar
Μιχάλης Λεγάκης

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Σοκ προκαλούν οι καταγγελίες για τέσσερα σκυλιά στο Καστελλόριζο, τα οποία, σύμφωνα με ανάρτηση που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, βρίσκονταν σε περιφραγμένο χώρο χωρίς τροφή και νερό, σε κατάσταση που απαιτούσε άμεση βοήθεια.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τα ζώα βρίσκονταν σε απομονωμένο σημείο μετά το Παλαιόκαστρο, ενώ ένα από αυτά, φέρεται να χρειαζόταν άμεσα κτηνιατρική φροντίδα. Παράλληλα, στην ίδια ανάρτηση ζητείται η ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων.

Η υπόθεση κινητοποίησε πολίτες και φιλοζωικές ομάδες, ενώ τέθηκε το ζήτημα της άμεσης προστασίας των ζώων και της παρέμβασης των αρμόδιων αρχών.

Kastellorizo, Kastellorizians and Kazzies across the Globe / Facebook
Kastellorizo, Kastellorizians and Kazzies across the Globe / Facebook

Άμεσες ενέργειες από τον Δήμο Μεγίστης

Μετά την ενημέρωση για το περιστατικό, ο Δήμος Μεγίστης προχώρησε άμεσα σε ενέργειες. Όπως αναφέρει ο δήμαρχος Καστελλόριζου, συνεργείο του Δήμου μετέβη στο σημείο και περισυνέλεξε δύο από τα τέσσερα ζώα.

Τα σκυλιά μεταφέρθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένη δημοτική δομή φιλοξενίας, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα, όπου έχουν εξασφαλιστεί οι κατάλληλες συνθήκες περίθαλψης, με τροφή και νερό.

Παράλληλα, έχει κληθεί κτηνίατρος για τον απαραίτητο έλεγχο της υγείας τους και την παροχή της αναγκαίας ιατρικής φροντίδας, εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη.

Ο Δήμος Μεγίστης τονίζει ότι η προστασία και η ευζωία των ζώων αποτελούν προτεραιότητά του και δηλώνει πως θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε περιστατικό που αφορά ζώα τα οποία χρειάζονται φροντίδα και προστασία.

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