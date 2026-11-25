Σε μια ακόμη προσπάθεια αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, η Άγκυρα επιχειρεί να επιβάλει τις δικές της διεκδικήσεις νότια του Καστελόριζου, δεσμεύοντας με παράνομη NAVTEX εκτεταμένη θαλάσσια περιοχή για υδρογραφικές έρευνες από το ωκεανογραφικό πλοίο TCG Çeşme. Την ώρα που η τουρκική αναγγελία παραμένει σε ισχύ και η έναρξη των ερευνών βρίσκεται σε εκκρεμότητα, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν προγραμματίσει αεροναυτική άσκηση στην ευρύτερη περιοχή.

Συγκεκριμένα, για την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί η αεροναυτική άσκηση «ΤΡΙAΙΝΑ», με τη συμμετοχή μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού και αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας. Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή του Καστελόριζου, νοτιοανατολικά της Ρόδου, από τις 08:00 έως τις 12:00, χωρίς τη χρήση πυρών.

Για τη διεξαγωγή της εκδόθηκε η ελληνική NAVTEX 1487/26 από τον Σταθμό Ηρακλείου, η οποία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή που περιλαμβάνεται και στον ευρύτερο χώρο τον οποίο επιχειρεί να εντάξει στη δική της αναγγελία η Τουρκία. Η χρονική σύμπτωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ελληνική στρατιωτική δραστηριότητα έχει προγραμματιστεί ενώ βρίσκεται σε ισχύ η τουρκική NAVTEX.

Η τουρκική αναγγελία καλύπτει το διάστημα από τις 23 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2026 και προβλέπει υδρογραφικές έρευνες από το TCG Çeşme σε εκτεταμένη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Οι συντεταγμένες που περιλαμβάνονται στην αναγγελία ξεκινούν νότια του Κας, απέναντι από το Καστελόριζο, και εκτείνονται ανατολικότερα προς τις τουρκικές ακτές και τον κόλπο της Αττάλειας. Το δυτικό τμήμα των ερευνών βρίσκεται εντός του θαλάσσιου πάρκου Φετιγιέ-Κας, το οποίο η Άγκυρα ανακήρυξε μονομερώς τον Αύγουστο, καθώς και σε περιοχές της δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην κίνηση του TCG Çeşme και στον χρόνο κατά τον οποίο το τουρκικό ωκεανογραφικό θα επιχειρήσει να ξεκινήσει τις έρευνες που έχει αναγγείλει. Μέχρι τότε, η τουρκική NAVTEX παραμένει ενεργή, συντηρώντας την ένταση στην περιοχή.

Από ελληνικής πλευράς, η προγραμματισμένη άσκηση «ΤΡΙAΙΝΑ» φέρνει στην ίδια γεωγραφική περιοχή μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού και αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, με την Αθήνα να διατηρεί έτσι ενεργή τη στρατιωτική της δραστηριότητα γύρω από το Καστελλόριζο, σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα επιχειρεί να επιβάλει τις μονομερείς διεκδικήσεις της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.