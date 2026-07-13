Καστοριά: Συγκλονίζει γιατρός για τον 4χρονο που έπεσε σε πισίνα - «Μοναδική αποστολή, να μη χαθεί»

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (12/7) στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όταν γιατροί και νοσηλευτές έδωσαν μάχη με τον χρόνο για να σώσουν τη ζωή ενός 4χρονου παιδιού που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα, περιέγραψε σε συγκλονιστική ανάρτησή του, ο συντονιστής διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής, Στάθης Κουλούρης.

Ο γιατρός αναφέρθηκε στην αγωνιώδη προσπάθεια του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού να επαναφέρει το παιδί, το οποίο είχε υποστεί καρδιοαναπνευστική ανακοπή, τονίζοντας πως εκείνες τις στιγμές υπήρχε μόνο ένας στόχος, να σωθεί η ζωή του.

Η ανάρτηση του Στάθη Κουλούρη:

«ΧΘΕΣ ΖΗΣΑΜΕ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ…

Υπάρχουν εφημερίες που δεν τις ξεχνάς ποτέ…

Χθες, όλοι μαζί – γιατροί και νοσηλευτές – δώσαμε τη δυσκολότερη μάχη. Μια μάχη απέναντι στον χρόνο. Μια μάχη για τη ζωή ενός παιδιού μόλις 4 ετών. Το μικρό παιδί έφτασε στα χέρια μας χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί καρδιοαναπνευστική ανακοπή μετά από πνιγμό σε πισίνα. Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές. Για αρκετή ώρα δεν υπήρχε τίποτα άλλο γύρω μας παρά μία και μοναδική αποστολή: να μη χαθεί αυτό το παιδί. Με ασταμάτητη ΚΑΡΠΑ, επιμονή, συνεργασία και πίστη, καταφέραμε να το επαναφέρουμε. Ήταν μια στιγμή που δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Διασωληνώσαμε και σταθεροποιήσαμε το παιδάκι, ενώ αμέσως στήθηκε μια πραγματική "Γέφυρα Ζωής" από το ΕΚΑΒ και τις αρμόδιες αρχές, ώστε να μεταφερθεί με ασφάλεια σε εξειδικευμένη ΜΕΘ Παίδων στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, όλοι μας παραμένουμε συγκλονισμένοι. Με ανακούφιση γιατί το παιδί τα κατάφερε μέχρι εδώ, αλλά και με αγωνία για τη συνέχεια της μάχης που δίνει.

Ευχόμαστε από καρδιάς το μικρό αγγελούδι να βγει νικητής και να επιστρέψει υγιές στην οικογένειά του.

Ένα μεγάλο "ευχαριστώ" σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την τεράστια προσπάθεια. Όταν άνθρωποι συνεργάζονται με αυταπάρνηση και ψυχή, μπορούν να χαρίσουν ελπίδα ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές».