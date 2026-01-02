«Κατά λάθος έγινε...»: Συντετριμμένος ο πατέρας του 16χρονου που τραυματίστηκε από καραμπίνα

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ο 16χρονος που αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι και τραυματίστηκε σοβαρά, στην περιοχή της Φιλιππιάδας.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει ο πατέρας του, το νεαρό αγόρι βγήκε στην αυλή να κυνηγήσει πουλιά με την καραμπίνα και έγινε το κακό. Πλέον δίνει την πιο δύσκολη μάχη, αυτή για να κρατηθεί στη ζωή. Υποβλήθηκε σε τετράωρη χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, με τα επόμενα 24 ώρα να θεωρούνται κρίσιμα.

Οι νευροχειρουργοί πρωτίστως αλλά και όλο το ιατρικό επιτελείο στο νοσοκομείο έδωσαν μια μεγάλη μάχη για να μπορέσουν να εκτονώσουν αυτό το οίδημα από τον εγκέφαλό του, όπου φέρει τραύματα από το βλήμα το όπλου το οποίο εκπυρσοκρότησε άγνωστο πώς για την ώρα.

Οι γονείς του 16χρονου κρέμονται από τα χείλη των γιατρών και δεν φεύγουν στιγμή από το νοσοκομείο. «Ο γιος μου βγήκε να κυνηγήσει πουλιά», λέει ο πατέρας του μιλώντας στο Star. Tο ατύχημα έγινε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς λίγο μετά τις 4. «Κατά λάθος έγινε, βγήκε να κυνηγήσει πουλιά... Εδώ, έξω από το σπίτι το βρήκα το παιδί», αναφέρει συντετριμμένος ο πατέρας.