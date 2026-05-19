Καταχώρηση επιβεβαιώνει τα χαρακτηριστικά των Xiaomi 17T και Xiaomi 17T Pro

Η Xiaomi ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα νέα Xiaomi 17T και Xiaomi 17T Pro πολύ νωρίτερα από ό,τι συνηθίζει για τη σειρά T, καθώς η επίσημη αποκάλυψή τους έχει προγραμματιστεί για τις 28 Μαΐου. Η κίνηση αυτή δείχνει πως η εταιρεία θέλει να επισπεύσει τον κύκλο ζωής της σειράς και να τοποθετήσει τα νέα μοντέλα πιο κοντά στην premium κατηγορία, με έμφαση στις επιδόσεις, τις κάμερες και τη συνολική εμπειρία χρήσης. Ταυτόχρονα, η πρόωρη εμφάνιση των συσκευών σε ηλεκτρονικό κατάστημα αποκάλυψε σχεδόν τα πάντα από τώρα!

Mark your calendars for our biggest T Series upgrade yet! pic.twitter.com/dSnv15Pzce — Xiaomi (@Xiaomi) May 18, 2026

Τι αποκάλυψε η πρόωρη καταχώρηση

Η διαρροή από ρωσικό κατάστημα έφερε στο φως αναλυτικές πληροφορίες για τα δύο μοντέλα, μαζί με επίσημες εικόνες και τιμές για διαφορετικές εκδόσεις αποθήκευσης. Σύμφωνα με την καταχώρηση, το Xiaomi 17T εμφανίζεται σε εκδόσεις 256GB και 512GB, με τιμές 51.625 ρουβλίων και 54.537 ρουβλίων αντίστοιχα, ενώ το Xiaomi 17T Pro καταγράφηκε σε εκδόσεις 256GB, 512GB και 1TB, με τιμές 68.535, 71.222 και 81.861 ρουβλίων. Όπως πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, οι τιμές αυτές δεν μεταφέρονται εύκολα σε άλλες αγορές, ωστόσο δίνουν μια πρώτη εικόνα για το πού μπορεί να κινηθεί η σειρά σε επίπεδο τοποθέτησης.



Σχεδίαση και χαρακτηριστικά

Οι καταχωρήσεις φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι η Xiaomi συνεχίζει τη γνωστή συνταγή της σειράς T, με μοντέλα που κινούνται ανάμεσα στη μεσαία και την upper-midrange κατηγορία, αλλά με εμφανή στόχευση σε χρήστες που θέλουν εμπειρία επιπέδου ναυαρχίδας. Από τις εικόνες που διέρρευσαν, η σχεδίαση δείχνει καθαρή και μοντέρνα, με έμφαση στο μεγάλο camera island και σε πιο premium αισθητική. Παράλληλα, προηγούμενες αναφορές συνδέουν τη σειρά με πάνελ AMOLED υψηλού ρυθμού ανανέωσης, μεγάλες μπαταρίες και συνεργασία με Leica για το κομμάτι της φωτογραφίας.

Τι να περιμένουμε για τις επιδόσεις

Παρότι η Xiaomi δεν έχει ανακοινώσει ακόμη πλήρως τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι διαρροές δείχνουν ότι η σειρά θα έρθει με ουσιαστικές αναβαθμίσεις σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Οι πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει κάνουν λόγο για δυνατότερα chipsets της MediaTek, βελτιωμένες κάμερες και μεγαλύτερες μπαταρίες, με το Pro μοντέλο να στοχεύει ξεκάθαρα σε πιο απαιτητικό κοινό. Η στρατηγική αυτή ταιριάζει με το προφίλ της σειράς T, που παραδοσιακά λειτουργεί ως πιο προσιτή εναλλακτική στα κορυφαία μοντέλα της Xiaomi, χωρίς μεγάλους συμβιβασμούς στην εμπειρία.

Σημασία της κυκλοφορίας

Η φετινή κίνηση της Xiaomi έχει ενδιαφέρον, γιατί αλλάζει ουσιαστικά το χρονοδιάγραμμα της σειράς και δείχνει μεγαλύτερη επιθετικότητα απέναντι στον ανταγωνισμό. Με την αποκάλυψη να γίνεται στα τέλη Μαΐου και τις διαρροές να έχουν ήδη αποκαλύψει τιμές, εικόνες και βασικά specs, η εταιρεία μπαίνει στην τελική ευθεία με ελάχιστα μυστικά να απομένουν. Αν τα στοιχεία επιβεβαιωθούν, τα Xiaomi 17T και 17T Pro θα είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες της άνοιξης για την αγορά των premium mid-range smartphones.