Καταδικάστηκε 88χρονος γιατί έριξε «φόλα» σε σκύλο - «Δεν μπορούσαν να βοσκήσουν τα πρόβατα»

Ποινή φυλάκισης 3 ετών, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σ’ έναν 88χρονο κτηνοτρόφο ο οποίος φέρεται πως δηλητηρίασε έναν αδέσποτο σκύλο στην περιοχή της Ν. Ποτίδαιας Χαλκιδικής, το 2022. Κρίθηκε ένοχος για φόνο ζώου με «φόλα» ενώ του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.

Το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση του να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής. Ο ηλικιωμένος, ο οποίος δεν παρέστη στη δίκη αλλά εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, αρνήθηκε τη κατηγορίες και έκανε λόγο για σκευωρία που του έστησαν φιλοζωικές οργανώσεις. Μάρτυρες ανέφεραν στο δικαστήριο ότι ο συγκεκριμένος άνδρας έλεγε ότι τα αδέσποτα σκυλιά ενοχλούσαν τα πρόβατα του τα οποία δεν μπορούσαν να βόσκουν αμέριμνα.

Ο κατηγορούμενος απαλλάχθηκε για τη δηλητηρίαση άλλων δύο σκυλιών που βρέθηκαν νεκρά στην παραπάνω περιοχή, την ίδια χρονική περίοδο. Γι’ αυτά τα περιστατικά δεν υπήρξαν σχετικές μαρτυρίες όπως έγινε με το επίδικο συμβάν για το οποίο καταδικάστηκε. Στην εν λόγω περίπτωση, κάτοικος της Ν. Ποτίδαιας κατέθεσε ότι είδε τον ηλικιωμένο άνδρα να βάζει φόλες, δηλαδή θανατηφόρα δολώματα και το άτυχο ζώο να βγάζει αφρούς από το στόμα, πριν ξεψυχήσει. Ο κτηνίατρος που εξέτασε το νεκρό ζώο βεβαίωσε ότι ο θάνατος του επήλθε από δόλωμα που περιείχε φαρμακευτικό σκεύασμα.

Η συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορίας Κωνσταντίνα Κάτσια ανάφερε στο Flash τα εξής: «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι το δικαστήριο δέχτηκε πως ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος δηλητηρίασε ζώο τουλάχιστον μια φορά, το 2022, στην περιοχή της Νέας Ποτίδαιας. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι σε μια μικρή κοινωνία υπάρχουν κάποιοι κάτοικοι που βρίσκουν το θάρρος και μιλούν. Δεν κλείνουν τα μάτια σε ένα έγκλημα που δεν έχει να κάνει με ιδιοτελή κίνητρα, παρά μόνο αποκαλύπτει το μίσος απέναντι σε ανυπεράσπιστα πλάσματα»