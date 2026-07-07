Καταδικάστηκε για υπεξαίρεση η Μαρίν Λεπέν - Ανοιχτό το ενδεχόμενο για υποψηφιότητα με «βραχιολάκι»

Το Εφετείο του Παρισιού επικύρωσε την καταδικαστική απόφαση σε βάρος της Μαρίν Λεπέν για υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος, διατηρώντας τις ποινές που της είχαν επιβληθεί.

Η Λεπέν καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών ετών. Από αυτά, τα δύο έτη έχουν ανασταλεί, ενώ το ένα έτος θα εκτιθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση μέσω «βραχιολιού».

Εκτός από την ποινή φυλάκισης, το δικαστήριο της επέβαλε και χρηματικό πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ.

🇫🇷 National Rally leader Marine Le Pen has been sentenced to 3 years in prison (2 of which are suspended) and fined €100,000



The remaining one year will be served under house arrest with an electronic bracelet. The court also reduced her political ineligibility from 5 years to… pic.twitter.com/Pl4WruObxz — Visegrád 24 (@visegrad24) July 7, 2026

Τι θα αποφασίστηκε για την υποψηφιότητά της

Σύμφωνα με το Associated Press, το Εφετείο του Παρισιού άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Μαρίν Λεπέν να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027, διατηρώντας ωστόσο την καταδίκη της για υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος και επιβάλλοντάς της έναν όρο που η ίδια έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν αποδέχεται: την έκτιση ενός έτους κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση μέσω «βραχιολιού».

Η απόφαση θεωρείται εν μέρει ευνοϊκή για τη 57χρονη επικεφαλής της Εθνική Συσπείρωση, καθώς το δικαστήριο μείωσε τόσο τη διάρκεια της ποινής φυλάκισης όσο και τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι που της είχε επιβληθεί πρωτόδικα.

Συγκεκριμένα, η απαγόρευση άσκησης αιρετού αξιώματος περιορίστηκε από πέντε χρόνια σε 45 μήνες, εκ των οποίων τα δύο τρίτα τελούν υπό αναστολή. Παράλληλα, η ποινή φυλάκισης μειώθηκε από τέσσερα σε τρία χρόνια, με τα δύο να αναστέλλονται. Ο ένας χρόνος που απομένει θα εκτιθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό «βραχιολάκι».

Το δίλημμα για την υποψηφιότητα

Παρότι η απόφαση δεν αποκλείει τη Λεπέν από την προεδρική κούρσα, παραμένει αβέβαιο αν η ίδια θα επιλέξει να διεκδικήσει την προεδρία υπό αυτές τις προϋποθέσεις.

Η Γαλλίδα πολιτικός έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η ηλεκτρονική επιτήρηση θα δυσχέραινε σημαντικά την προεκλογική της εκστρατεία. «Αν μου επιτραπεί να είμαι υποψήφια, αλλά ουσιαστικά μου είναι αδύνατο να κάνω ελεύθερα προεκλογική εκστρατεία, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν θα ήταν εφικτό», είχε αναφέρει σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Η ίδια αναμένεται να τοποθετηθεί δημόσια για την απόφαση σε τηλεοπτική συνέντευξη μέσα στην ημέρα.

Η υπόθεση και ο πιθανός διάδοχος

Η Λεπέν είχε ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης του Μαρτίου 2025, με την οποία κρίθηκε ένοχη, μαζί με άλλα στελέχη της Εθνικής Συσπείρωσης, για κατάχρηση κονδυλίων του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την περίοδο 2004-2016 χρησιμοποιήθηκαν ευρωπαϊκά κονδύλια που προορίζονταν για κοινοβουλευτικούς βοηθούς προκειμένου να πληρώνονται στελέχη του κόμματος.

Η Λεπέν εξακολουθεί να αρνείται κάθε παράνομη ενέργεια και επιμένει ότι επιθυμεί να διεκδικήσει για τέταρτη φορά την προεδρία της Γαλλίας.

Εάν τελικά αποφασίσει ότι οι όροι της ποινής δεν της επιτρέπουν να κάνει προεκλογική εκστρατεία, τη θέση της ως υποψήφιου αναμένεται να αναλάβει ο 30χρονος Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης και στενός πολιτικός της σύμμαχος.