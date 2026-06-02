Καταδικάστηκε influencer του κινήματος MAGA που επιτέθηκε σε μια γυναίκα στο μετρό του Λονδίνου

Στην παραδοχή ότι πράγματι επιτέθηκε σε γυναίκα στον σταθμό Bond Street του μετρό στο Λονδίνο προχώρησε μια Αμερικανίδα influencer του κινήματος MAGA, που σχετίζεται με τον Ντόναλντ Τραμπ, σε μια υπόθεση που απασχόλησε τις βρετανικές Αρχές από τον περασμένο Οκτώβριο.

Ειδικότερα, η Μελίσα Ράιαν Λάιβελι και ο Γερμανός Φίλιπ Όστερμαν διαπληκτίστηκαν με δύο αδελφές που συνόδευαν μικρά παιδιά, καθώς κινούνταν προς τον σταθμό. Η ένταση φέρεται να ξεκίνησε όταν η Λάιβελι έπεσε πάνω σε καρότσι που έσπρωχνε μία από τις γυναίκες, γεγονός που πυροδότησε λεκτική αντιπαράθεση.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Όστερμαν κατηγορείται ότι προχώρησε σε ρατσιστικού χαρακτήρα προσβολές προς τις δύο γυναίκες, με αναφορές που εκείνες εξέλαβαν ως προσβλητικές και ανακριβείς, γεγονός που κλιμάκωσε περαιτέρω την ένταση στο σημείο.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η Λάιβελι φέρεται να άρπαξε με δύναμη από τα μαλλιά τη μια από τις δυο γυναίκες, προκαλώντας συμπλοκή, καθώς η γυναίκα αντέδρασε για να απελευθερωθεί. Το συγκεκριμένο συμβάν αποτέλεσε τη βάση της κατηγορίας για επίθεση με ξυλοδαρμό.

Η υπόθεση έφτασε στο Westminster Magistrates' Court, όπου η Λάιβελι αποδέχθηκε υπό όρους προειδοποίηση, μια εξωδικαστική διαδικασία κατά την οποία ο κατηγορούμενος παραδέχεται την πράξη του και συμφωνεί σε χρηματική αποζημίωση. Ως αποτέλεσμα, η κατηγορία εις βάρος της αποσύρθηκε, με την υποχρέωση καταβολής 910 λιρών στο θύμα.

Αντίθετα, ο Όστερμαν αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για αδικήματα δημόσιας τάξης, εκ των οποίων οι δύο σχετίζονται με ρατσιστικά κίνητρα. Ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος και παραμένει ελεύθερος με εγγύηση, ενώ η υπόθεση έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί σε επόμενη ακροαματική διαδικασία στις 17 Νοεμβρίου.

Η υπόθεση έχει λάβει επιπλέον δημοσιότητα λόγω του προφίλ της Λάιβελι, η οποία έχει ιδρύσει την εταιρεία επικοινωνίας «America First», με anti-woke κατεύθυνση, και έχει συνδεθεί πολιτικά με το κίνημα «MAGA» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η ίδια είχε εκφράσει ενδιαφέρον για θέση εκπροσώπου Τύπου στον Λευκό Οίκο.