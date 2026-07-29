Καταδικάστηκε ο 66χρονος που οδηγούσε ανάποδα και μεθυσμένος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης

Συνολική ποινή φυλάκισης 14 μηνών, εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ανά ημέρα, επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στον 66χρονο Σέρβο, ο οποίος οδηγούσε ανάποδα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης ενώ ήταν μεθυσμένος και συγκρούστηκε με ταξί. Κρίθηκε ένοχος για «επικίνδυνη οδήγηση» και για «οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ», χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό ενώ το δικαστήριο αποφάσισε να του αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης για τρεις μήνες.



Ο κατηγορούμενος δεν παρέστη στη δίκη αλλά εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο ο οποίος ανέφερε ότι ο εντολέας του υπέστη λιποθυμική κρίση. Κατά την ακροαματική διαδικασία έγινε γνωστό ότι ο 66χρονος, ως συνταξιούχος, επέλεξε να ζει τρεις μήνες στην Ελλάδα και το υπόλοιπο χρονικό διάστημα στην πατρίδα του. Μετά τη σύλληψή του, η δίκη είχε αναβληθεί δύο φορές λόγω απουσίας διερμηνέα σερβικής γλώσσας.

Ο 66χρονος, πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Ιουλίου, εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, μετά την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος. Οδηγούσε το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό του κινούμενος αντίθετα στην περιφερειακή οδό με αποτέλεσμα να συγκρουσθεί με κανονικά κινούμενο Δ.Χ.Ε. ΤΑΞΙ, ενώ διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος. Η σύγκρουση πραγματοποιήθηκε πάνω στον δρόμο, στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, καθώς οι διαδοχικές μετρήσεις με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα κατέγραψαν 0,86 και 0,69 mg/l.Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα δύο οχήματα, ενώ ο 66χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο αλλά άμεσα πήρε εξιτήριο και οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης.