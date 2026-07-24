Θεσσαλονίκη: Ένοχος ο οικοδόμος που επιτέθηκε με βαριοπούλα σε υπαλλήλους του ΟΑΣΘ

Συνολική φυλάκιση 14 μηνών, εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ανά μέρα, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε 60χρονο οικοδόμο για την επίθεση με βαριοπούλα που σημειώθηκε σε αμαξοστάσιο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης(ΟΑΣΘ), στην περιοχή της Σταυρούπολης.

Κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση κατά συρροή ενώ απαλλάχτηκε για την απειλή και την οπλοφορία – οπλοχρησία, γιατί το δικαστήριο δέχτηκε ότι χρησιμοποίησε εργαλείο της δουλειάς του και όχι όπλο. Η έφεση του καταδικασθέντα είχε αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινή.

Το χρονικό της συμπλοκής στο αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης

Το περιστατικό καταγράφηκε μεσημεριανές ώρες, στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ, στη περιοχή της Σταυρούπολης. Κατά το κατηγορητήριο, ο 60χρονος λογομάχησε με τον 42χρονο υπάλληλο φύλαξης (σεκιουριτά) ο οποίος έκανε υποδείξεις για τη διευθέτηση της πολυκοσμίας, κατά την αποβίβαση και επιβίβαση των πολιτών στα λεωφορεία.

Οι κατηγορίες και η απόφαση του δικαστηρίου

Σύμφωνα με την δικογραφία, ο κατηγορούμενος αρχικά λογομάχησε και τραυμάτισε έναν 42χρονο υπάλληλο ιδιωτικής εταιρίας φύλαξης, ο οποίος εργαζόταν στον παραπάνω χώρο, και στη συνέχεια απείλησε και εξύβρισε τον 59χρονο σταθμάρχη του ΟΑΣΘ ο οποίος επενέβη και ενεπλάκη στο επεισόδιο που πραγματοποιήθηκε στο αμαξοστάσιο. Ο τελευταίος κατέστη επίσης κατηγορούμενος, γιατί φερόταν ότι εξύβρισε και άσκησε σωματική βία στον 60χρονο, αλλά αθωώθηκε από το δικαστήριο.



Πώς περιέγραψε το περιστατικό ο 60χρονος οικοδόμος

«Κάθε πρωί κατεβαίνω από το χωριό μου, με το αστικό, εδώ και 42 χρόνια. Έψαχνα να βρω το λεωφορείο μου, το οποίο δεν ερχόταν. Είχα πιεί 12 μπύρες. Έγινε διαπληκτισμός, μου έβρισε τη μάνα. Πήγα να αμυνθώ και πήρα το εργαλείο για να τον φοβίσω. Τον χτύπησα με το πλαστικό τμήμα, με τη λαβή. Τον ακούμπησα μόνο.

Με ρίξανε κάτω, μου έβαλε το γόνατο στο διάφραγμα. Με δίπλωσε με τσαλάκωσε (σ.σ. ο σταθμάρχης)» ανέφερε ο οικοδόμος ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

Η εμπλοκή του σταθμάρχη και η αθωωτική απόφαση

Παράλληλα, έβγαλε ένα από τα εργαλεία που έφερε μαζί του και χτύπησε στο χέρι τον δεύτερο, τραυματίζοντας τον. Στη συνέχεια ο οικοδόμος φερόταν ότι απείλησε και εξύβρισε τον 59χρονο υπάλληλο του ΟΑΣΘ, ο οποίος έχει τη θέση του σταθμάρχη ενώ ο τελευταίος φερόταν ότι εξύβρισε και άσκησε σωματική βία σε βάρος του 60χρονου.

