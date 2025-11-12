Καταδίκη και σε δεύτερο βαθμό για την εικαστικό που πυροβόλησε τον πρώην σύζυγό της στο Χαλάνδρι

Σε 21 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε και από το Εφετείο η εικαστικός που το 2021 είχε στήσει ενέδρα και είχε πυροβολήσει τον πρώην σύζυγό της, μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού της στο Χαλάνδρι.

Η 54χρονη γυναίκα είχε καταδικαστεί αρχικά καθώς στις 11 Νοεμβρίου 2021 είχε πυροβολήσει και τραυματίσει τον πρώην σύντροφό της, που είναι γνωστός οφθαλμίατρος, έξω από το σπίτι του στο Χαλάνδρι, ενώ μπροστά ήταν η κόρη τους, η οποία τότε ήταν 12 ετών. Η γυναίκα καταδικάστηκε και σε δεύτερο βαθμό, όπως ανέφερε ρεπορτάζ του Alpha.



H ίδια πάντως υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή πως είναι αθώα. «Ουδόλως ανθρωποκτόνο πρόθεση είχα στις 11/11. Πήγα με χαρά και λαχτάρα να δω το παιδί μου. Αντιθέτως αυτός μου έστησε την παγίδα, χρησιμοποιώντας το παιδί μου και τον πόνο μου σαν μάνα και την απελπισία που είχα να τη δω ήδη πολλά χρόνια πριν από αυτό».

Για τον κάτοχο του όπλου που χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό, η γυναίκα λέει ότι ανήκε στον πρώην σύντροφό της: «Εκείνου ήταν και τέλος. Θα το λέω μέχρι να κλείσω τα μάτια μου».



Σύμφωνα με τον Alpha, στο Εφετείο η γυναίκα κρίθηκε ομόφωνα ένοχη και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 21 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα αρπαγής ανηλίκου, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία για την οποία της επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο ύψους 5 χιλιάδων ευρώ.



Η ίδια χαρακτήρισε άδικη την ποινή και τόνισε ότι θα συνεχίσει την απεργία πείνας που έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο, με στόχο να καταφέρει να ξαναδεί την κόρη της: «Το παιδί μου να δω, τίποτα άλλο!».



Δικαιωμένος στο μεταξύ δηλώνει ο γνωστός οφθαλμίατρος: «Η εμπιστοσύνη μας και η δική μου και της οικογένειάς μου προς τη Δικαιοσύνη επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά, δικαιώνοντάς μας και προστατεύοντάς μας και είμαστε σίγουροι ότι το ίδιο θα κάνει και στο μέλλον αν χρειαστεί».