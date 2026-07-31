Καταδίκη των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών

Την απερίφραστη καταδίκη του για τις επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας εξέφρασε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X.

Παράλληλα, κατήγγειλε την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας, που αποτελεί κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του προς τον πολωνικό λαό.

Αναλυτικά η δήλωση:

«Η Ελλάδα καταδικάζει τα ρωσικά πλήγματα που στοίχισαν τη ζωή σε αμάχους στην Ουκρανία, καθώς και την παραβίαση του πολωνικού -και, κατά συνέπεια, του ευρωπαϊκού- εναέριου χώρου.

Οποιαδήποτε παραβίαση κρατικών συνόρων αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και είναι απαράδεκτη. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς την Πολωνία, εταίρο μας στην ΕΕ και σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ».