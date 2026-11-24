Την αναπαραγωγή ψευδών, ανακριβών και συκοφαντικών ισχυρισμών για την 51χρονη φερόμενη δράστιδα που ενεπλάκη σε άγρια καταδίωξη από αστυνομικούς στη Λεωφόρο Συγγρού, καταγγέλλει ο δικηγόρος της οικογένειάς της, απευθύνοντας παράλληλα προειδοποιήσεις στα μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ο δικηγόρος Γιώργος Γεωργίου:

«Ως πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας της 51χρονης οδηγού, αναφορικά με το πρόσφατο περιστατικό στη Λεωφόρο Συγγρού, δηλώνω ότι η υπόθεση τελεί πλέον υπό την κρίση της Δικαιοσύνης, ενώπιον της οποίας και μόνον θα αξιολογηθούν όλα τα πραγματικά περιστατικά.

Καλούμε τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και κάθε τρίτο να επιδείξουν τον επιβαλλόμενο από τον νόμο σεβασμό στην προσωπικότητα, την ιδιωτική ζωή, το ιατρικό απόρρητο και το τεκμήριο αθωότητάς της και κυρίως, να διαφυλάξουν την ανηλικότητα και την ψυχική ηρεμία των τέκνων της.

Απαγορεύεται ρητώς η δημοσιοποίηση οποιουδήποτε στοιχείου δύναται να οδηγήσει, άμεσα ή έμμεσα, στην ταυτοποίηση της ίδιας και των ανηλίκων τέκνων της. Περαιτέρω, ζητούμε την άμεση διαγραφή και απόσυρση κάθε ήδη αναρτημένου οπτικοακουστικού υλικού σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες, στο οποίο το πρόσωπό της εμφανίζεται ευκρινώς και είναι δυνατή η αναγνώριση και ταυτοποίησή της.

Επιπλέον, με αφορμή αναφορές που προβλήθηκαν χθες σε τηλεοπτικές εκπομπές, περί ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων αυτής, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι οι εν λόγω ισχυρισμοί είναι απολύτως ψευδείς, ανακριβείς και συκοφαντικοί, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και θίγουν βάναυσα την προσωπικότητα και την αξιοπρέπειά της. Αναπόφευκτα, συμπλήττονται οι οικείοι της και προεχόντως τα ανήλικα τέκνα της, δια όλων αυτών.

Η αναπαραγωγή και διάδοση τέτοιων αναπόδεικτων ισχυρισμών, ιδίως όταν αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ζητήματα υγείας, συνιστά δεινή και αξιόποινη προσβολή η οποία δεν μπορεί να γίνει ανεκτή».