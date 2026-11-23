Δύο και πλέον 24ωρα μετά από τις σκηνές από την περιπετειώδη καταδίωξη στη λεωφόρο Συγγρού, με αστυνομικούς να ακινητοποιούν το όχημα 50χρονης μετά από καταδίωξη και να περνούν στην ίδια χειροπέδες, η γυναίκα λύνει τη σιωπή της και περιγράφει τα γεγονότα από τη δική της οπτική γωνία.

«Είμαι αθώα και δεν έχω διαπράξει κανένα αδίκημα»

Όπως λέει, από το νοσοκομείο που συνεχίζει να νοσηλεύεται, αισθάνεται απόλυτα υγιής και πιστεύει ότι δεν έθεσε ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο.

«Δεν έχω ψυχολογικά προβλήματα. Είμαι απολύτως υγιής. Δεν έχω φιλοξενηθεί, νοσηλευτεί ποτέ μέχρι σήμερα σε ψυχιατρική κλινική και δεν έχω πάρει ψυχοφάρμακα. Φαίνεται και από τον ιατρικό μου φάκελο. Είμαι αθώα και δεν έχω διαπράξει κανένα αδίκημα».

Η 51χρονη δηλώνει έμπειρη και προσεκτική οδηγός. Αρνείται πως είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα.

«Στον δρόμο δεν είχα αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα. Είμαι χρόνιος οδηγός και έμπειρη οδηγός», λέει στο «Live News».

Όλα έγιναν το πρωί του περασμένου Σαββάτου. Στο βίντεο διερχόμενου οδηγού μοτοσικλέτας με κάμερα στο κράνος του, καταγράφεται η κινητοποίηση τριών περιπολικών της Άμεσης Δράσης και δύο μηχανών της ομάδας ΔΙΑΣ να βγαίνουν στη Συγγρού μέσα από στενούς δρόμους της Νέας Σμύρνης.

Η οδηγός, παρά το γεγονός πως φάροι και σειρήνες είχαν τεθεί σε λειτουργία, δεν σταμάτησε. Ένα περιπολικό μπήκε κάποια στιγμή μπροστά και την ανάγκασε να μειώσει ταχύτητα.

Οκτώ αστυνομικοί περικύκλωσαν το όχημα και προσπάθησαν να ανοίξουν τις πόρτες που όμως ήταν κλειδωμένες. Ένας από τους αστυνομικούς έβγαλε κλομπ και επιχείρησε να σπάσει το τζάμι. Κάποια στιγμή, οι αστυνομικοί ανοίγουν τις πόρτες και η 51χρονη συλλαμβάνεται.

«Ζήτησα να περάσω από ιατροδικαστή και δεν δέχτηκαν. Μου είπαν ότι δεν μπορούν. Πώς θα μπορούσα να έχω χτυπήσει εγώ κάποιον και να έχω παρασύρει κάποιον από την στιγμή που εγώ ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο και ο μόνος τρόπος με τον οποίο με έβγαλαν ήταν σπάζοντας το τζάμι. Μου φόρεσαν χειροπέδες όταν με έβγαλαν έξω κατευθείαν. Ήταν πάρα πολλοί. Φαίνεται και από τη φωτογραφία πόσοι ήταν. Εγώ το κατάλαβα ότι υπάρχει κάτι σε σχέση με μένα από την στιγμή που μου μπλόκαραν το αυτοκίνητο και δεν μπορούσα να προχωρήσω και μετά αμέσως μέσω της βίας μου έσπασαν το τζάμι, που είναι σοκαριστικό αυτό που έκαναν. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο».

Μετά την εξέτασή της από γιατρούς, η 50χρονη παρέμεινε για νοσηλεία στην ψυχιατρική πτέρυγα του «Ευαγγελισμού».

«Μετά με έβαλαν σε ένα άλλο αστυνομικό όχημα. Μου έκαναν σωματική έρευνα και μετά το αυτοκίνητο αυτό με πήγε σε ένα αστυνομικό τμήμα και μετά από εκεί σε άλλο αστυνομικό τμήμα και μετά με οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο».

Όπως λέει η 51χρονη οδηγός, αντιλήφθηκε την καταδίωξη των αστυνομικών όταν ήδη είχε φτάσει στη λεωφόρο Συγγρού.

«Ρώτησα αν υπάρχουν κάμερες. Και μου είπαν ότι δεν υπάρχουν κάμερες. Δεν υπάρχουν κάμερες στη Συγγρού αυτήν την στιγμή για να βεβαιωθεί αυτό το οποίο λέω, ότι δεν έτρεχα με υπερβολική ταχύτητα».

Η σύλληψή της προκάλεσε σοκ στους δικούς της ανθρώπους. Ο δικηγόρος της λέει πως η πελάτισσά του δεν είχε αντιμετωπίσει προβλήματα με την ψυχική της υγεία.

Η γυναίκα που είχε ξεκινήσει από τη Δάφνη και συνελήφθη στη Λεωφόρο Συγγρού, συνελήφθη για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

«Είμαι επιστήμονας Δημόσιας Υγείας, είμαι απόφοιτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και Management σε διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Είναι τίτλος ASPHER ο τίτλος που έχω. Είμαι ουσιαστικά ανώτερη γενικά. Και μόνο ως επιστήμονας είμαι ιεραρχικά ανώτερη και δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει απείθεια», καταλήγει.