Απάντηση στις αιτιάσεις περί υπερβολικής αντίδρασης των αστυνομικών κατά την επεισοδιακή καταδίωξη γυναίκας οδηγού, που ολοκληρώθηκε με τη σύλληψή της στη λεωφόρο Συγγρού, έδωσε ο επικεφαλής της ομάδας ΔΙΑΣ, Αντώνης Βλάχος, μιλώντας στην εκπομπή «Weekend Live» του ΣΚΑΪ.

Ο κ. Βλάχος υπερασπίστηκε τους αστυνομικούς που έσπασαν το τζάμι του αυτοκινήτου για να ακινητοποιήσουν τη γυναίκα, τονίζοντας ότι έπρεπε να λάβουν αποφάσεις μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, προκειμένου να αποτρέψουν το ενδεχόμενο σοβαρού τροχαίου ατυχήματος. «Η αντίδραση των αστυνομικών δεν ήταν υπερβολική, ήταν καθόλα νόμιμη», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας συγχαρητήρια στους συναδέλφους του για την επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης.

«Δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι να σπάσουμε ένα τζάμι»

Αναφερόμενος στις εικόνες από την ακινητοποίηση του οχήματος στη Λεωφόρο Συγγρού, ο επικεφαλής της ΔΙΑΣ εξήγησε ότι οι αστυνομικοί είχαν να αντιμετωπίσουν μια απρόβλεπτη οδηγό, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε προηγουμένως επιχειρήσει να εμβολίσει αστυνομικές μοτοσικλέτες. «Δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι για να σπάσουμε ένα τζάμι, βίαιος ή απλός, ένας είναι ο τρόπος», σημείωσε.

Όπως υποστήριξε, οι αστυνομικοί είχαν καταφέρει να εγκλωβίσουν το αυτοκίνητο στη λεωφόρο Συγγρού, ωστόσο έπρεπε να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο νέας επικίνδυνης κίνησης της οδηγού. «Οι αστυνομικοί κλήθηκαν να πάρουν την απόφαση σε λίγα δευτερόλεπτα και καλώς την πήραν», τόνισε, εξηγώντας ότι εάν η γυναίκα έβαζε όπισθεν, εμβόλιζε το περιπολικό και επέστρεφε στη Συγγρού, θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη και θανατηφόρο ατύχημα με διερχόμενη μοτοσικλέτα. «Σήμερα θα είχαμε άλλη συζήτηση. Αυτή είναι η ουσία του περιστατικού», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι, κατά την εκτίμησή του, δεν ασκήθηκε βία στη γυναίκα κατά τη σύλληψή της. «Δεν χρησιμοποιήθηκε βία στη γυναίκα, τη δεσμεύσαμε χωρίς καμία βία», ανέφερε.

«Κινηματογραφική» καταδίωξη στη Συγγρού – Σκηνές από ταινία στο κέντρο της Αθήνας pic.twitter.com/johxJCMaQC — Flash.gr (@flashgrofficial) November 22, 2026

«Οι οδηγίες που έχουμε δεν επαρκούν»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αντώνης Βλάχος και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί κατά τη διαχείριση καταδιώξεων, επισημαίνοντας ότι το υφιστάμενο πλαίσιο οδηγιών δεν επαρκεί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

«Το μνημόνιο ενεργειών που μας έχει δοθεί δεν επαρκεί για να είμαστε αποτελεσματικοί», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι πολλές φορές οι αστυνομικοί αναγκάζονται να αυτοσχεδιάζουν και να αναλαμβάνουν ευθύνες που δεν τους αναλογούν. «Δεν υπάρχει πρωτόκολλο ενεργειών για το πώς θα σταματήσει ένα όχημα που αρνείται τον έλεγχο. Είναι ό,τι κρίνει ο αστυνομικός», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, ένας αστυνομικός με υψηλό αίσθημα καθήκοντος καλείται συχνά να πάρει πρωτοβουλίες προκειμένου να ολοκληρωθεί μια καταδίωξη χωρίς τραυματισμούς.

Μέρα μεσημέρι από τη Δάφνη μέχρι τη Λεωφόρο Συγγρού

Η καταδίωξη ξεκίνησε εχθές μεσημέρι από τη Δάφνη, συνεχίστηκε στη Νέα Σμύρνη και τον Νέο Κόσμο και ολοκληρώθηκε στη λεωφόρο Συγγρού, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν το ασημί Opel Corsa.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΔΙΑΣ, η οδηγός κινούνταν επικίνδυνα, πραγματοποιούσε προσπεράσεις, έμπαινε αντίθετα σε μονόδρομους και επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που την ακολουθούσαν με μοτοσικλέτες.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, με βάση τις πληροφορίες που είχαν λάβει οι αστυνομικοί, η γυναίκα είχε χάσει τον έλεγχο και δεν είχε πλήρη συναίσθηση της κατάστασης.

Τελικά, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα στη Συγγρού, έσπασαν το τζάμι για να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό του και συνέλαβαν την οδηγό για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

«Η καταδίωξη έλαβε χώρα μέρα μεσημέρι σε πολυσύχναστους δρόμους της Αθήνας και έληξε αναίμακτα για όλους τους πολίτες και τους αστυνομικούς», υπογράμμισε ο Αντώνης Βλάχος.