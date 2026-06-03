Καταγγελία από το Χαμόγελο του Παιδιού για την 3χρονη στο Μενίδι - «Πιθανόν όλα να είχαν αποφευχθεί»

Νέα διάσταση στην υπόθεση της 3χρονης που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Μενίδι και νοσηλεύεται δίνοντας μάχη για τη ζωή της, δίνει ανακοίνωση του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ο οποίος αποκαλύπτει ότι είχε δεχθεί και διαβιβάσει στις αρμόδιες Αρχές σοβαρή καταγγελία για παραμέληση παιδιών ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στις 29 Σεπτεμβρίου 2024 η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 δέχθηκε ανώνυμη αναφορά σύμφωνα με την οποία γονείς σε καταυλισμό Ρομά στις Αχαρνές φέρονταν να παραμελούν τα παιδιά τους. Κατά την καταγγελία, τα ανήλικα βρίσκονταν σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, αναζητούσαν τροφή σε κάδους απορριμμάτων, ενώ ένα από αυτά φερόταν να υφίσταται και σωματική κακοποίηση.

Ο οργανισμός επισημαίνει ότι η αναφορά αξιολογήθηκε ως εξαιρετικά σοβαρή και διαβιβάστηκε άμεσα στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές για τις προβλεπόμενες ενέργειες.

«Σήμερα, 2,5 χρόνια μετά από την αναφορά, για πολλοστή φορά η ελληνική κοινωνία συγκλονίζεται», σημειώνει χαρακτηριστικά το «Χαμόγελο του Παιδιού», αναφερόμενο στην περιπέτεια της 3χρονης που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά το τροχαίο.

Παράλληλα, ο οργανισμός εκφράζει την εκτίμηση ότι ενδεχομένως η τραγική αυτή εξέλιξη να μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν το παιδί και τα αδέλφια του είχαν λάβει εγκαίρως την απαραίτητη προστασία και υποστήριξη από τους αρμόδιους φορείς μετά την αρχική καταγγελία.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» γνωστοποίησε ακόμη ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ΕΛ.ΑΣ. και το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται η 3χρονη, έχοντας από την πρώτη στιγμή εκφράσει την πρόθεσή του να συνδράμει τόσο το παιδί όσο και την οικογένειά του με κάθε διαθέσιμο μέσο.