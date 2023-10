Καταγγελία του Βινίσιους: «Ρατσιστική επίθεση από παιδί στο ματς με τη Σεβίλλη»

Τα άσχημα περιστατικά στην Ισπανία συνεχίζονται και αποδέκτης για μία ακόμη φορά ήταν ο Βινίσιους. Ο παίκτης της Ρεάλ, δέχθηκε ρατσιστική επίθεση στο παιχνίδι με τη Σεβίλλη.

Η ομάδα της Ανδαλουσίας, εξέδωσε ανακοίνωση και ανέφερε πως βρέθηκε ο συγκεκριμένος οπαδός και θα τιμωρηθεί.

Vinicius Jr has praised Sevilla for acting quickly after the club ejected and reported a fan to authorities for racially abusing the Real Madrid forward during their 1-1 draw in LaLiga. pic.twitter.com/4pSiR0d6gi

Ωστόσο ο Βραζιλιάνος, κατήγγειλε ένα ακόμη περιστατικό, το οποίο προήλθε από ένα νεαρό παιδί.

«Συγχαρητήρια στη Σεβίλλη που γρήγορα πήρα θέση και τιμώρησε ένα ακόμη θλιβερό περιστατικό στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Δυστυχώς έχω ένα ακόμη βίντεο ρατσιστικής επίθεσης από τον αγώνα του Σαββάτου, αυτή τη φορά με δράστη ένα παιδί. Πόσο λυπηρό είναι που δεν υπάρχει κανένας να το εκπαιδεύσει.

Προσφέρω πολλά χρήματα για την παιδεία Βραζιλία για να διαμορφώνονται πολίτες με διαφορετική συμπεριφορά από αυτή. Ελπίζω οι αρχές να κάνουν αυτό που πρέπει και να αλλάξουν τη νομοθεσία. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να διώκονται και να τιμωρούνται παραδειγματικά. Θα ήταν ένα σπουδαίο πρώτο βήμα εν όψει του Μουντιάλ του 2030. Είμαι εδώ για να βοηθήσω. Λυπάμαι που επαναλαμβάνομαι, αλλά ήταν η 19η φορά που πέφτω θύμα ρατσιστικής επίθεσης και η καταμέτρηση συνεχίζεται».

