Καταγγελίες από την ΠΟΕΔΗΝ: Ξέμεινε από αναισθησιολόγους και άλλες ειδικότητες το νοσοκομείο Λήμνου

Ανησυχία προκαλεί η εικόνα υποστελέχωσης στο νοσοκομείο της Λήμνου, μετά το ατύχημα που είχε η μοναδική αναισθησιολόγος του νησιού και τη μεταφορά της σε νοσοκομείο της Αττικής. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, η απουσία της έχει αφήσει το νοσοκομείο χωρίς κάλυψη, δημιουργώντας κενό σε ένα κρίσιμο τμήμα για την καθημερινή λειτουργία του.

Σε σχετική δήλωσή του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, επισημαίνει ότι το φαινόμενο των ελλείψεων δεν αφορά μόνο την αναισθησιολογία. Στο νοσοκομείο υπηρετεί ένας ορθοπεδικός, ένας καρδιολόγος, ένας νεφρολόγος και ένας ακτινολόγος με μπλοκάκι, ενώ δεν υπάρχει οφθαλμίατρος, ουρολόγος ή γαστρεντερολόγος. Παράλληλα, οι δύο χειρουργοί που εργάζονται με συμβάσεις δεν καλύπτουν όλες τις ημέρες του μήνα, αφήνοντας κενά στο πρόγραμμα.

Η ΠΟΕΔΗΝ τονίζει ότι οι ανάγκες στα νησιωτικά νοσοκομεία παραμένουν μεγάλες, καθώς σε πολλές ειδικότητες υπηρετεί ένας ή δύο γιατροί, με αποτέλεσμα η πίεση εργασίας να είναι συνεχής και η προσωπική ζωή των εργαζομένων περιορισμένη. Όπως υπογραμμίζεται, η καθημερινή εφημερία από το σπίτι, αλλά και τα δεκάδες χρωστούμενα ρεπό στους νοσηλευτές, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ζητά άμεσα μέτρα ενίσχυσης και προσέλκυσης επαγγελματιών υγείας, επισημαίνοντας ότι τα κενά δεν μπορούν πλέον να καλύπτονται μόνο με μετακινήσεις προσωπικού από άλλες περιοχές. Προτείνεται η παροχή οικονομικών και θεσμικών κινήτρων, ενώ τονίζεται και η ανάγκη στήριξης από τοπικούς φορείς, όπως παροχή στέγασης, ώστε να γίνει πιο ελκυστική η εργασία σε νησιωτικές μονάδες υγείας.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, είναι απαραίτητο να υπάρξει συνολικός σχεδιασμός για τη στελέχωση των νοσοκομείων των νησιών, καθώς οι συνεχιζόμενες ελλείψεις ενισχύουν το κύμα αποχωρήσεων και δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.