Καταγγελίες-φωτιά για το ελληνικό μπάσκετ - Η άμεση αντίδραση του Γιαννακόπουλου και οι διαρροές

Σε εξαιρετικά τεταμένο κλίμα και με βαριές αιχμές για τη λειτουργία του ελληνικού μπάσκετ πραγματοποιήθηκε η έκτακτη συνέντευξη Τύπου της ΚΑΕ Αμαρουσίου, με τον δικηγόρο Μιχάλη Δημητρακόπουλο να παρουσιάζει στοιχεία που, όπως υποστηρίζει η πλευρά της ομάδας, εγείρουν σοβαρά ζητήματα δεοντολογίας.

Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρέθηκαν μηνύματα SMS που φέρονται να αποδεικνύουν ότι ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, διατηρεί ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στον Προμηθέα Πατρών, παρά τη θεσμική του ιδιότητα στην Ομοσπονδία.

Παράλληλα, ο Δημητρακόπουλος έθεσε και θέμα διαρροής απόρρητων πληροφοριών σχετικά με τους ορισμούς διαιτητών. Όπως αποκάλυψε, υπάρχει μήνυμα με ημερομηνία 5 Μαρτίου 2025, δύο ημέρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση, στο οποίο γνωστοποιείται η σύνθεση της διαιτητικής ομάδας, με τη σημείωση ότι πρόκειται για «αυστηρά απόρρητη» πληροφορία.



Παράλληλα, απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τους ισχυρούς άνδρες των μεγάλων ΚΑΕ – μεταξύ αυτών τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τους αδελφούς Αγγελόπουλους – να συστρατευθούν για την «κάθαρση» στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Η άμεση αντίδραση του Γιαννακόπουλου

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αντέδρασε άμεσα μέσω ενός story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανεβάζοντας μια φωτογραφία του Ηλία Παπαθεοδώρου, προπονητή του Αμαρουσίου με μια λεζάντα.

Εκεί, ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» έγραψε πως: «Ότι έχω σε αυτόν τον κόσμο είναι τα α@@@@ και τον λόγο μου, και δεν τα σπάω για κανέναν.

Η λιτή απάντηση του Λιόλιου

«Στο ελληνικό μπάσκετ έχουμε φθάσει να έχουμε ένα από τα καλύτερα και πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα τόσο σε επίπεδο ανδρών όσο και σε επίπεδο γυναικών, τεράστιες επιτυχίες στην Ευρώπη, επιστροφή της Εθνικής Ομάδας στο προσκήνιο και κάποιοι που αναπολούν εποχές του παρελθόντος νομίζουν ότι μπορούν να δηλητηριάζουν και υπονομεύουν αυτή την εξέλιξη.

Ό,τι και να κάνουν ό,τι και να πουν, όσο και αν προσπαθήσουν να λασπολογήσουν με κακόγουστα σκετσάκια, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Οι τακτικές του παρελθόντος έχουν περάσει ανεπιστρεπτί», ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΟΚ σχετικά με όσα έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες κατά του ίδιου.