Καταιγίδα διαφθοράς στην Τουρκία: Διαιτητές και πρόεδρος ομάδας μπλεγμένοι σε κύκλωμα στοιχηματισμού

Η κρίση εμπιστοσύνης στο τουρκικό ποδόσφαιρο παίρνει δραματικές διαστάσεις, καθώς αποκαλύφθηκε ένα δίκτυο παράνομου στοιχηματισμού στο οποίο εμπλέκονται δεκάδες διαιτητές και παράγοντες ομάδων. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 17 διαιτητών και ενός προέδρου συλλόγου της Super Lig, ενώ η έρευνα αφορά συνολικά 21 άτομα. Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, εκατοντάδες διαιτητές φέρονται να διατηρούσαν λογαριασμούς σε στοιχηματικές πλατφόρμες, με ορισμένους να συμμετέχουν ενεργά σε τυχερά παιχνίδια.

Turkish prosecutors said on Friday they had ordered the detention of 21 people, including 17 referees and the chairman of an unnamed Super Lig club as part of an investigation into alleged betting on soccer matches. https://t.co/YtiXBFXcjO https://t.co/YtiXBFXcjO — Reuters Sports (@ReutersSports) November 7, 2025

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τους εμπλεκόμενους είναι «κατάχρηση εξουσίας» και «επηρεασμός αποτελέσματος αγώνα», ενώ η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας κάνει λόγο για «σοβαρή απειλή στην ακεραιότητα του αθλήματος». Η υπόθεση έχει προκαλέσει σεισμό στο τουρκικό ποδόσφαιρο και οι αποκαλύψεις αναμένονται καταιγιστικές τις επόμενες ημέρες.