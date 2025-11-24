«Καταιγισμός» ονομαστικών γιορτών μέχρι τα Χριστούγεννα - Δείτε σε ποιους θα πείτε χρόνια πολλά
Δείτε μέρα τη μέρα ποιοι και ποιες γιορτάζουν μέχρι και το τέλος του Δεκεμβρίου.
Πλησιάζοντας στην περίοδο των Χριστουγέννων, το κλίμα αρχίζει να γίνεται όλο και πιο εορταστικό. Δεν είναι όμως μόνο ο στολισμός και τα λαμπιόνια, είναι και τα «Χρόνια Πολλά» που λέμε τη μια μέρα μετά την άλλη, γιατί τις επόμενες εβδομάδες υπάρχει ένας «καταιγισμός» από ονομαστικές γιορτές.
Με αρχή την γιορτή της Αγίας Αικατερίνης την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, ακολουθεί μία σύντομη παρουσίαση των πιο σημαντικών ονομαστικών γιορτών μέχρι τα Χριστούγεννα.
- Τρίτη 25 Νοεμβρίου Κατερίνα, Κάτια, Καίτη, Κατίνα
- Τετάρτη 26 Νοεμβρίου Στυλιανός, Στέλιος, Στέργιος, Τέλης
- Κυριακή 30 Νοεμβρίου Ανδρέας
- Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου Βαρβάρα, Ρούλα, Ρίτσα και Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα
- Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου Σάββας, Διογένης
- Σάββατο 6 Δεκεμβρίου Νικόλαος, Νίκος, Νικολέττα
- Τρίτη 9 Δεκεμβρίου Άννα, Αννίτα, Αννέτα
- Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου Σπυρίδων, Σπύρος, Σπυριδούλα
- Σάββατο 13 Δεκεμβρίου Ευστράτιος, Στράτος, Στρατής
- Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου Ελευθερία, Ρία, Ελευθέριος, Λευτέρης
- Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος
- Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου Ευγενία, Τζένη
- Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου Χριστούγεννα Χρήστος, Χριστίνα
- Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου Εμμανουήλ, Μανώλης
- Σάββατο 27 Δεκεμβρίου Στέφανος, Στεφανία