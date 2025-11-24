«Καταιγισμός» ονομαστικών γιορτών μέχρι τα Χριστούγεννα - Δείτε σε ποιους θα πείτε χρόνια πολλά

Πλησιάζοντας στην περίοδο των Χριστουγέννων, το κλίμα αρχίζει να γίνεται όλο και πιο εορταστικό. Δεν είναι όμως μόνο ο στολισμός και τα λαμπιόνια, είναι και τα «Χρόνια Πολλά» που λέμε τη μια μέρα μετά την άλλη, γιατί τις επόμενες εβδομάδες υπάρχει ένας «καταιγισμός» από ονομαστικές γιορτές.

Με αρχή την γιορτή της Αγίας Αικατερίνης την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, ακολουθεί μία σύντομη παρουσίαση των πιο σημαντικών ονομαστικών γιορτών μέχρι τα Χριστούγεννα.