Καταιγιστικές εξελίξεις: Πέρασαν χειροπέδες και στο 2ο άτομο του βίντεο με τον γαμπρό του Καργάκη

Σύμφωνα με πληροφορίες πριν από λίγο προσήχθη και συνελήφθη ακόμη ένα μέλος της οικογένειας Καργάκη για την φονική συμπλοκή στα Βορίζια.

Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για το δεύτερο άτομο που απεικονίζεται στο βίντεο με τους πυροβολισμούς που δημοσίευσε το flash.gr από το αιματηρό περιστατικό στο χωριό της Κρήτης.

Βίντεο ντοκουμέντο από την ημέρα του αιματηρού περιστατικού στα Βορίζια. Φαίνονται δύο άνδρες και ακούγονται πυροβολισμοί, πιθανότατα από καλάσνικοφ pic.twitter.com/o6GLsFpkLE — Flash.gr (@flashgrofficial) November 5, 2025

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 48 χρόνων, συγγενή του γαμπρού του 39χρονου που σκοτώθηκε στο μακελειό.

Σημειώνεται ότι ο γαμπρός του Καργάκη οδηγήθηκε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο του Ηρακλείου, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα (10/11).

ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ 43ΧΡΟΝΟΥ ΓΑΜΠΡΟΥ ΤΟΥ ΦΑΝΟΥΡΗ ΚΑΡΓΑΚΗ (ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ/EUROKINISSI)

Την ίδια μέρα αναμένεται να απολογηθούν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και τα τρία αδέλφια 19, 27 και 29 ετών, που παραδόθηκαν το βράδυ της περασμένης Τρίτης.

Σήμερα έχει προγραμματιστεί να απολογηθούν και οι δύο άνδρες, 25 και 30 ετών, που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ και αντιμετωπίζουν επίσης τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Υπενθυμίζεται πως μεγάλη αστυνομική επιχείρηση παρουσία εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε της πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (6/11) στα Βορίζια του Ηρακλείου Κρήτης, κατά την οποία προσήχθησαν τρία άτομα που φέρονται να έχουν σχέση με μία από τις δύο οικογένειες και συγκεκριμένα αυτή του Φανούρη Καργάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα Φαιστού τα τρία άτομα που φέρονται να έχουν σχέση με μία από τις δύο οικογένειες ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό γιατί προσήχθησαν -εάν δηλαδή συμμετείχαν στη συμπλοκή ή βρέθηκαν κρυμμένα όπλα-, ωστόσο, η ΕΛ.ΑΣ. φαίνεται να έχει συλλέξει και κάποια ευρήματα από τα σπίτια τους.



«Σαρώνεται» το βίντεο με τους πυροβολισμούς

Παράλληλα, οι Αρχές «σαρώνουν» το βίντεο ντοκουμέντο που οδήγησε στην ταυτοποίηση του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη για το μακελειό στα Βορίζια. Στα πλάνα, καταγράφεται ο 43χρονος να βρίσκεται σε κάποιο υψηλό σημείο κοντά στο σπίτι που τοποθετήθηκε η βόμβα.

Φαίνεται να πυροβολεί τουλάχιστον δύο φορές με διακεκομμένες ριπές από καλάσνικοφ, ρίχνοντας συνολικά πάνω από δέκα σφαίρες. Δίπλα στον δράστη φαίνεται ακόμη ένα άτομο, το οποίο οι Αρχές προσπαθούσαν να ταυτοποιήσουν ώστε να οδηγηθούν στον εντοπισμό του.

Υπενθυμίζεται ότι ο γαμπρός του 39χρoνου Φανούρη Καργάκη συνελήφθη την Τετάρτη (5/11) από αστυνομικούς και κρατείται για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς σε σπηλιά που βρίσκεται μέσα σε έκταση ιδιοκτησίας του βρέθηκε μια καραμπίνα και φυσίγγια.