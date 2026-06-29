Κατακλύζονται τα νεκροτομεία στο Παρίσι λόγω του καύσωνα - Σε απόγνωση οικογένειες

Κάθε λίγα λεπτά, χτυπάει το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του νεκροτομείου. Από τη στιγμή που ο καύσωνας σάρωσε τη Γαλλία κι άρχισε να στοιχίζει ζωές, οι υπεύθυνοι κηδειών και οι συγγενείς που τον καλούν έχουν την ίδια ερώτηση: Έχετε χώρο για έναν ακόμα;



Ο Ζουχαίρ Χερτέλι αναγκάζεται να απαντά ευγενικά «Όχι», ξανά και ξανά και ξανά. «Αντιμετωπίζουμε μια πραγματικά καταστροφική κατάσταση», λέει στο ΑΡ. «Λαμβάνω εκατοντάδες τηλεφωνήματα»...

Η καταμέτρηση των θανάτων μπορεί να πάρει χρόνο

Η καταμέτρηση των θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή μήνες. Ωστόσο, είναι ήδη προφανές ότι ο απολογισμός των θυμάτων ήταν τρομερός στη Γαλλία, την πρώτη χώρα που επλήγη από τα μέσα Ιουνίου, ιδίως μεταξύ των ηλικιωμένων που έχασαν τη ζωή τους στα σπίτια τους.



«Αντιμετωπίζουμε μια τεράστια αύξηση των θανάτων λόγω του καύσωνα και είμαστε πραγματικά γεμάτοι, γεμάτοι, γεμάτοι», δήλωσε ο Χερτέλι.



Στην πρώτη εκτίμησή της, η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας ανέφερε ότι οι θάνατοι αυξήθηκαν κατακόρυφα κατά τη διάρκεια της κορύφωσης του καύσωνα στη Γαλλία την περασμένη εβδομάδα, ο οποίος άγγιξε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 40 °C και έσπασαν επίσης ρεκόρ για τις υψηλότερες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας.



Η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Γαλλίας ανέφερε ότι σημειώθηκαν περισσότεροι από 1.200 θάνατοι την Τετάρτη 24 Ιουνίου, όταν η χώρα κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της, ξεπερνώντας το ρεκόρ που είχε σημειωθεί μόλις την προηγούμενη μέρα.



Στη συνέχεια, οι θάνατοι αυξήθηκαν σε περισσότερους από 1.400 την Πέμπτη και σε άλλους 1.400 την Παρασκευή, ανέφερε η Υπηρεσία. Συγκριτικά, το ποσοστό θανάτων πριν από τον καύσωνα, τον Απρίλιο και τον Μάιο, κυμαινόταν μεταξύ 900 και 1.000 την ημέρα, πρόσθεσε.



Η Υπηρεσία προειδοποίησε ότι η εκτίμησή της για τουλάχιστον 1.000 επιπλέον θανάτους μόνο κατά τη διάρκεια αυτών των τριών ημερών αναμένεται να αυξηθεί, καθώς καταφθάνουν περισσότερα πιστοποιητικά θανάτου για άτομα που πέθαναν στο σπίτι τους και σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, όπου οι περισσότεροι θάνατοι εξακολουθούν να μην καταγράφονται ηλεκτρονικά.



«Κατά συνέπεια, η θνησιμότητα θα είναι υψηλότερη από αυτά τα αρχικά στοιχεία», ανέφερε η υπηρεσία.

Πολλοί από τους νεκρούς ήταν 65 ετών και άνω

Ανέφερε ότι το 85% των θανάτων που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια των τριών ημερών που μελετήθηκαν αφορούσαν άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω και ότι σημειώθηκε απότομη αύξηση των θανάτων στο σπίτι - κατά περίπου 40% - ιδίως στην περιοχή του Παρισιού.



Ο Χερτέλι και άλλοι εκπρόσωποι του κλάδου των κηδειών ανέφεραν ότι τα νεκροτομεία του Παρισιού εξάντλησαν γρήγορα τον αποθηκευτικό τους χώρο. Το Δημαρχείο ανέφερε ότι εγκαταστάθηκαν δύο προσωρινές μονάδες αποθήκευσης, με 20 θέσεις η καθεμία, για τα δημοτικά νεκροτομεία και ότι τα νοσοκομεία της πόλης παρείχαν άλλες 50 επιπλέον θέσεις.



Ωστόσο, ο Hertelli ανέφερε ότι οι υπεύθυνοι κηδειών με τους οποίους μίλησε του είπαν ότι αναγκάζονταν να αποθηκεύουν πτώματα σε απομακρυσμένες περιοχές όπως η Σαρτρ - 80 χιλιόμετρα από το Παρίσι - και σε άλλες περιοχές γύρω από την πρωτεύουσα. Για να δημιουργήσει περισσότερο χώρο, είπε ότι έχει ζητήσει από τις Αρχές άδεια να εγκαταστήσει προσωρινά ψυγεία-κοντέινερ έξω από το νεκροτομείο του, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο αεροδρόμιο Ορλί του Παρισιού, αλλά εξακολουθεί να περιμένει το πράσινο φως.



«Οι οικογένειες υποφέρουν», είπε. «Δεν έχουμε καμία λύση να τους προσφέρουμε, επειδή τα νεκροτομεία είναι γεμάτα. Επομένως, μας συγκινεί βαθιά η κατάστασή τους, νιώθουμε συμπάθεια γι’ αυτούς, αλλά δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να προσφέρουμε. Αντιμετωπίζουμε πραγματικά ένα πρόβλημα, ένα μεγάλο πρόβλημα», σημείωσε.

