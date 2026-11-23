Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) διέταξε η διοίκηση του ΕΚΑΒ σχετικά με καταγγελλόμενο περιστατικό στη Λάρισα, αναφορικά με την άρνηση πληρώματος να παραλάβει 59χρονο ασθενή επειδή ήταν λερωμένος με σωματικά υγρά. Ο ασθενής, σύμφωνα με συγγενείς του, απεβίωσε λίγες ώρες αργότερα.

Όλα φέρεται να συνέβησαν την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, με τον άνδρα να πεθαίνει από ανακοπή καρδιάς. Όπως αναφέρει η οικογένειά του, ο 59χρονος ξύπνησε νιώθοντας δυσφορία και ο αδελφός του κάλεσε το ΕΚΑΒ, για να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σπίτι, αντίκρισαν τον ασθενή λερωμένο από σωματικές εκκρίσεις.

Η θεία του 59χρονου είπε στο MEGA: «Τον είδα ότι δεν ήταν καλά. Και ο αδελφός του κάλεσε το ΕΚΑΒ. Και όταν ήρθαν, λερώθηκε και του είπαν ότι θα φύγουν και ότι δεν τον παραλαμβάνουν λερωμένο. Θα φύγουν και του είπαν επίσης ότι θα τους ξανατηλεφωνήσει να τον παραλάβουν αργότερα την ίδια ημέρα».

Ο αδελφός του ασθενή άρχισε να τον καθαρίζει μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής, όποτε και έφυγε από τη ζωή. «Την ίδια ημέρα απεβίωσε. Δεν κατάφερε να τον πάει στο νοσοκομείο. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν υπήρχε πιθανότητα να ζούσε, εάν πήγαιναν εγκαίρως στο νοσοκομείο» κατέληξε η θεία του 59χρονου.