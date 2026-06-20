Καταπέλτης η εισαγγελέας για Μουρτζούκου: Έστηνε σκηνικά θανάτου, απολάμβανε να σκοτώνει χωρίς ενοχή

Στην εισαγγελική πρόταση για την πρώτη δικογραφία που αφορά την Ειρήνη Μουρτζούκου, σχετικά με τις δολοφονίες τριών βρεφών και μία απόπειρα, περιγράφεται ο τρόπος δράσης της κατηγορούμενης απέναντι σε ανυπεράσπιστα παιδιά, μεταξύ των οποίων και τα δύο δικά της.

Η εισαγγελέας, αποτυπώνοντας τη βαρύτητα της υπόθεσης, αναφέρει ότι η κατηγορούμενη φέρεται να ενεργούσε χωρίς να επιδεικνύει ενοχές ή μεταμέλεια απέναντι στα θύματά της.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του patrisnews, η Εισαγγελέας προτείνει για την Ειρήνη Μουρτζούκου να καθίσει στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ενώ τονίζει ότι είχε πλήρη διαύγεια και συνείδηση για τα όσα σοκαριστικά κατηγορείται ότι έχει διαπράξει.

«Δεν συνδέεται πραγματικά συναισθηματικά με κανέναν και τίποτα και αναζητά την αίσθηση της κυριαρχίας της επιβολής και τελικά της παντοδυναμίας κατά τη διάπραξη των εγκλημάτων της γι αυτό και επιλέγει ευάλωτα θύματα ,δηλαδή από τη μία μεριά ανυπεράσπιτα βρέφη ανίκανα να αντισταθούν χωρίς καμία διάκριση ούτε δηλαδή όταν πρόκειται για τα δύο παιδιά που γέννησε η ίδια με τα οποία ποτέ δεν υπήρξαν οι φυσιολογικές συναισθηματικές ανταλλαγές και από την άλλη τη νεαρή συντροφό της».

«Κάθε φορά θόλωνα» είπε στην ομολογία της η 25χρονη κατηγορούμενη που βρίσκεται προφυλακισμένη στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού για τις δολοφονίες των δύο μωρών της και του μωρού της κουμπάρας της.

Για την εισαγγελική λειτουργό «οι πράξεις της αναδεικνύουν με τον πλέον σαφή τρόπο ότι απολάμβανε τα θύματά της, έρμαια στα χέρια της χωρίς καμία ενοχή».

«Άνοιξε τους Ασκούς της καταστροφικότητας»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου ,όπως περιγράφεται στην εισαγγελική πρόταση ,που αποκαλύπτει η εφημερίδα Πατρίς, διαπράττει τον πρώτο φόνο σε βάρος της ίδιας της αδερφής. Γι’ αυτό το βαρύ αδίκημα δεν θα δικαστεί καθώς έχει παραγραφεί. Όμως ήταν η αρχή για τα όσα απίστευτα ακολούθησαν και τις τραγωδίες που έγιναν.

«Άνοιξε τους ασκούς της καταστροφικότητας δείχνοντας την συναισθηματική της αποσύνδεση και την ερεβώδη πτυχή του χαρακτήρα της», αναφέρει η εισαγγελική λειτουργός.

Οι καταθέσεις των μαρτύρων έδειξαν ότι υπήρξαν και άλλες προσπάθειες της Ειρήνης Μουρτζούκου να κάνει κακό σε μικρά παιδιά, τουλάχιστον δύο περιπτώσεις εκτός από αυτά που ήδη κατηγορείται.

«Η μέχρι τότε εγκληματική συμπεριφορά της κατηγορούμενης δείχνει ανάγκη ελέγχου και δύναμης καθώς επιλέγει ως θύματα μικρά παιδιά τα οποία είναι αδύναμα και δεν μπορούν να αντισταθούν ,εκδηλώνοντας έλλειψη ενσυναίσθησης ,συναισθηματική αποσύνδεση και ανάγκη κυριαρχίας, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο μια διαστρεβλωμένη ενδυνάμωση του "Εγώ" της», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Ακραία βίαιη η συμπεριφορά της κατηγορούμενης»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου περιγράφεται ως ένα άτομο που έχει ακραία βίαιη συμπεριφορά εκδηλώνοντας αδιανόητες και επικίνδυνες πράξεις σε βάρος ατόμων του στενού της περιβάλλοντος .Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μίας φίλης της την οποία επιχείρησε να πνίξει με κορδέλα επειδή τη ζήλευε.

Επιθετική ήταν ακόμα και στη μητέρα της την οποία μάλιστα ξυλοκόπησε όταν ήταν έγκυος.

Τα Χριστούγεννα του 2020 η Ειρήνη ΜΟυρτζούκου επιχειρεί να πνίξει στην Πάτρα την τότε σύντροφό της. Είναι η απόπειρα ανθρωποκτονίας για την οποία κατηγορείται με την εισαγγελική πρόταση να αναφέρει ότι η κατηγορούμε επέλεξε το θύμα της ενώ ήταν σε αθωράκιστη θέση καθώς κοιμόταν.

«Εντός της οικίας της, που βρισκόταν στην Πάτρα, έχοντας αποφασίσει σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και δη έχουσα απόλυτα συνειδησιακή διαύγεια, ψύχραιμη και ήρεμη σκέψη, νηφάλια στάθμιση των αιτιών που ωθούν προς το έγκλημα, να σκοτώσει την τότε μόνιμη σύντροφό της ενώ εκείνη κοιμόταν».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο η 25χρονη ,τον Φεβρουάριο του 2021, δολοφονεί το κοριτσάκι της κουμπάρας της.

Η μητέρα του μωρού εκείνο το βράδυ αγνοεί ότι το αφήνει στα χέρια της μελλοντικής δολοφόνου του.

Ακολουθούν τα δύο δικά της παιδιά τα οποία δολοφονεί έχοντας και πάλι πλήρη συνείδηση, όπως υπογραμμίζεται.

«Έστηνε σκηνικά θανάτου»

Ενδιαφέρον παρουσιάζει στην εισαγγελική πρόταση η περιγραφή που αναφέρεται στο πως λειτουργούσε η Ειρήνη Μουρτζούκου η οποία ήταν χειριστική και επιχειρούσε να παραπλανήσει.

«Έχει την ικανότητα να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες θανάτου για τα θύματά της, στήνοντας σκηνικά θανάτου και θέλοντας να παρουσιάσει τον ευατό της ως τον «σωτήρα των θυμάτων και όχι ως τον εκτελεστή αυτών».

Αναφέρεται ότι διαπράττει τα αποκρουστικά εγκλήματά της τα οποία στη συνέχεια προσπαθεί να συγκαλύψει. Μάλιστα καταθέτει μηνυτήρια αναφορά κατά των γιατρών για το θάνατο της μίας κόρης της ενώ περιφέρεται από εκπομπή σε εκπομπή και διατυμπανίζει ότι είναι αθώα.

Μέχρι την ημέρα που τη συνέλαβαν. Λίγες ώρες μετά ομολογεί τις δολοφονίες των μωρών.

Τώρα περιμένει την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για να δικαστεί για τα όσα ειδεχθή κατηγορείται.